La Princesa Beatriz, de vuelta en casa tras su luna de miel

Este verano ha sido uno especial para la Princesa Beatriz de York, quien tomó a todos por sorpresa al contraer matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi, en una pequeña ceremonia después de que su gran boda real se cancelara por la pandemia. Después de ese romántico enlace en el que contaron con apenas un puñado de invitados, la pareja fue vista en el sur de Francia, disfrutando de una pequeña escapada. Cuando se pensaba que se encaminaban de vuelta a Londres, se les capturó en Italia, acompañados por el hijo de Edo y la madre del empresario italiano. Unas semanas después, parece que los recién casados ahora sí se encuentran de vuelta en casa, al haber sido capturados de compras en una de las calles de Londres.

En las imágenes que se publicaron en el Mail Online, la nieta de la Reina Isabel, fue vista saliendo de la tienda para bebés The Little White Company, con una bolsita blanca de regalo en la mano. En el automóvil de la pareja, la esperaba tras el volante Edoardo. Muy estilosa, Beatriz llevaba un blazer azul marino que iba a juego con una falda plisada en corte midi en un tono más alto. Siguiendo el tema veraniego, Beatriz llevaba unos tenis blancos que dejaban ver la comodidad del día de paseo para la pareja. Eso sí, siguiendo las medidas sanitarias que se han tomado en el Reino Unido, la Princesa llevaba su cubrebocas bien puesto para entrar a la tienda. No se sabe para quién fue el regalito que Beatriz compró en la tienda, pero se sabe que se trata de una firma favorita entre las royals. No es raro que se vea al Príncipe George y la Princesa Charlotte en alguna de las piezas del lugar.

Su nuevo hogar

Lo que sigue siendo un misterio es en dónde se han establecido la Princesa y su marido a su regreso. Antes de su boda, Beatriz vivía en el apartamento del Palacio de St. James que compartió con su hermana en algún momento; mientras que recientemente, Edo dejó saber en sus redes sociales que se estaba mudando. Durante la cuarentena, la pareja se estableció en la casa de la madre de Edoardo en Cotswolds. Mucho se ha rumorado sobre la posibilidad de que al igual que la Princesa Eugenia y su esposo Jack Brooksbank, los Mapelli Mozzi se muden a el Palacio de Kensington, sobre todo después de que el Príncipe Harry dejara disponible su apartamento, aunque de esto no se sabe mucho.

El trabajo como empresario de bienes raíces de Edoardo hace que tenga mucho expertise en la materia, por lo que no sería raro que se mudaran a alguno de los exclusivos departamentos que el italiano remodela, como el que acaba de dejar en un exclusivo complejo. También hay una posibilidad de que permanezcan en la residencia de Beatriz en el Palacio de St. James, el cual abandonó al comienzo de la cuarentena británica.

Los planes de la pareja tuvieron que modificarse, después de que se cancelara la recepción que se tenía programada en el Palacio de Buckingham el pasado 29 de mayo. Como muchas parejas británicas, dejaron de lado sus planes de una gran boda para realizar una privada ceremonia en la que pudieron estar acompañados apenas por sus más cercanos. Con un cercano guiño a la Reina Isabel, la pareja contrajo nupcias en una romántica reunión.

