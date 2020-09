Los ex mejor avenidos, Autumn Phillips sigue viviendo en la misma propiedad que Peter, el nieto de la Reina

Hay separaciones que se pueden dar de forma muy cordial, como ha sido el caso de Autumn y Peter Phillips, quienes anunciaron su separación hace algunos meses. Con dos pequeñas hijas a cuestas, Savannah, de 9 años, e Isla, de 7, incluso después de hacer pública su separación en febrero pasado, no tuvieron problema en aparecer juntos públicamente y dejarse ver de lo más divertidos y cercanos. En esta misma línea se ha dado a conocer que Autumn sigue viviendo en la misma propiedad que Peter, algo que no se espera que cambie en el futuro cercano.

Desde que se dio a conocer su separación, se dejaba saber que se mantendrían en la misma zona por el bien de sus niñas, pero las cosas han ido más allá y han preferido quedarse en la misma propiedad. “Tanto Peter como Autumn permanecerán en Gloucestershire para criar a sus dos hijas donde se han establecido por algunos años. Peter y Autumn han pedido privacidad y compasión para sus hijas mientras la familia continúa adaptándose a estos cambios”, se leía en el comunicado que compartieron después de que se revelara su separación.

Esta decisión tomo al público por sorpresa, no solamente porque no siempre es sencillo seguir en contacto tan cercano con alguien después de una separación, sino por los rumores que habían corrido antes. Y es que Autumn es originaria de Canadá, por lo que para nadie hubiera sido extraño que decidiera regresar a su tierra natal con su familia y amigos en un momento tan difícil.

Se cree que la pareja reside en dos casas distintas en la misma propiedad, en vez de compartir la casa en la que vivían antes de su divorcio. La expareja vive en los terrenos de la Princesa Anne, que comprenden 730 acres, y en donde vive con su esposo Sir Timothy Laurence. La Reina le regaló a su hija esta propiedad en 1976 y desde entonces, ahí se ha establecido la Princesa con su respectiva familia. Aunque puede sonar como un extenso terreno, se debe saber que además de la Princesa y su marido, también viven ahí Zara Tindall, con su esposo Mike, y sus dos hijas, Mia y Lena.

El anuncio de su separación

Tras ciertas especulaciones, Peter y Autumn decidieron poner final a las especulaciones compartiendo que, a pesar, de que tenían ya algunos meses separados, no lo habían hecho público por no considerarlo una noticia de interés general. “Como Peter y Autumn no son miembros senior de la Familia Real, no se sintió necesario anunciar formalmente su separación el año pasado. Sin embargo, en vista de los comentarios de la prensa, se ha emitido el siguiente comunicado: después de informar a Su Majestad, la Reina, y a los miembros de ambas familias el año pasado, Peter y Autumn han decidido de común acuerdo separarse”, se leía en el mensaje que enviaron sus abogados.

“Llegaron a la conclusión de que ésta era la mejor decisión para sus dos hijas y para su amistad. La decisión de divorciarse y compartir la custodia viene después de varios meses de negociaciones y a pesar de que es triste, (la separación) es amistosa. La primera prioridad de la pareja es mantener el bienestar y la crianza de sus maravillosas hijas Savannah (nueve) e Isla (siete). Ambas familias estaban normalmente tristes por el anuncio, pero apoyan totalmente a Peter y Autumn en esta decisión conjunta de criar juntos a sus hijas”, finalizó.

