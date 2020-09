La emotiva forma en la que Harry recordó a la Princesa Diana en el aniversario de su muerte

El 31 de agosto siempre ha sido una fecha difícil para el Príncipe Harry y el Príncipe William. Este lunes se han cumplido 23 años del terrible fallecimiento de la Princesa Diana, y aunque los hermanos suelen pasar esta fecha en privado -con la única excepción del 20 aniversario-, en esta ocasión se ha podido ver al Príncipe Harry. Después de que la semana pasada los hermanos dieron a conocer que será el próximo año cuando desvelen la estatua que se está trabajando de su madre, el Príncipe Harry decidió hacer una aparición en este emotivo día. Los Duques de Sussex acompañaron a niños y maestros del Preschool Learning Center en Los Ángeles para una mañana de jardinería.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El Príncipe Harry pone fecha a su regreso a Reino Unido

Lo que Archie está aprendiendo del Príncipe Harry, según Meghan Markle

El centro al que asistieron es parte de Assistance League, una organización que se dedica a trabajar con niños y familias en riesgo en Los Ángeles. “¡Los niños de nuestra Preschool Learning Center tuvieron una maravillosa sorpresa cuando el Duque y la Duquesa de Sussex nos visitaron ayer! Además de ayudar a los niños a replantar el jardín de la Preschool Learning Center, pasaron tiempo con ellos, compartiendo su apreciación por la naturaleza y ayudando a recalcar la importancia de una alimentación saludable. En verdad apreciamos su tiempo y preocupación por nuestros estudiantes. Por más de 100 años, Asssitance League de Los Ángeles ha provisto servicios de educación temprana a niños en necesidad. Nuestras guarderías acreditadas nacionalmente instruyen a 40 estudiantes de familias de bajos recursos en L.A.”, se lee junto a una serie de imágenes.

Se sabe que entre las flores que se plantaron en este nuevo jardín no faltaron las semillas de no me olvides, la flor favorita de Diana de Gales. No fue una coincidencia que en la boda real del 2018, el Príncipe Harry eligió esta misma flor para el ramo de Meghan, recogiendo algunas una noche antes del enlace para que se pudieran incorporar al bouquet. En las imágenes de esta visita, se ve a Harry y Meghan hincados con los niños trabajando en el pequeño jardín de su escuela. Con sus cubrebocas bien puestos, a pesar de que se les ve muy entregados a su tarea, el Príncipe Harry dejó de lado su vibrante personalidad, tomando una posición más sobria en un día que es especialmente difícil para él desde que era solo un jovencito. En años anteriores suele no aparecer en esta fecha, pero en el 20 aniversario del fallecimiento de su madre, sí hizo una aparición con el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge para agradecer a la gente que se reunió a las afueras del Palacio de Kensington.

VER GALERÍA

¡A pie de calle! Los Duques de Sussex salen de su 'fortaleza' por una buena causa

El look de Meghan

En esta aparición se ha visto a la pareja muy relajada, de jeans y zapatos cómodos para poder jugar con los más pequeños. En una ocasión que pocas veces se ve en la realeza, Meghan ha retomado una nota de su clóset previo con un total denim look. Parece que la Duquesa de Sussex lleva la blusa Everyday Chambray de J. Crew que le vimos ya en el cumpleaños de Archie y que tiene un precio de 87 libras esterlinas (alrededor de $2,545 pesos mexicanos).

Con sus skinny jeans en un tono más oscuro que la blusa, Meghan llevó sus infaltables desde hace años flats de Rothy’s, hechas de botellas de plástico recicladas y que tienen un precio de 145 dólares (aproximadamente $3,156 pesos mexicanos). El toque de glamour del look que estaba completado con un cubrebocas médico desechable fue su brazalete Love de Cartier.

VER GALERÍA