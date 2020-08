William y Harry envían su primer comunicado conjunto desde la partida de los Sussex

Mucho se ha dicho sobre la relación del Príncipe Harry y el Príncipe William desde hace algunos meses. La partida de los Duques de Sussex de sus posiciones oficiales en la Familia Real británica y las declaraciones de Harry sobre la situación de su relación con su hermano mayor, simplemente hicieron crecer los rumores en torno de los Príncipes que fueron enormemente unidos desde su nacimiento. A lo largo de los últimos meses la distancia parecía crecer, pero a cinco meses de la partida oficial de Harry, los hermanos han enviado su primer comunicado en conjunto y lo han hecho por una mujer buena causa.

Fue a través de un comunicado del Palacio de Kensington que los hermanos quisieron hacer referencia a la estatua que se ha comisionado para rendir un homenaje a la memoria de su madre, la Princesa Diana. En el mensaje se lee: “La estatua que el Príncipe William y el Príncipe Harry han comisionado para conmemorar a su madre, Diana, Princesa de Gales, será instalada el próximo año en el que hubiera sido su cumpleaños 60. La estatua fue comisionada para marcar el 20 aniversario de su muerte y reconocer el impacto positivo que tuvo en el Reino Unido y alrededor del mundo. La estatua será instalada en el Sunken Garden del Palacio de Kensington el 1 de julio del 2021, marcando el cumpleaños 60 de la Princesa. Los Príncipes esperan que la estatua ayude a aquellos que visiten el Palacio de Kensington a reflexionar en la vida y el legado de su madre”.

Este mensaje ha llegado solamente unos días antes de que se cumplan 23 años del trágico fallecimiento de la Princesa, la noche del 31 de agosto de 1997. Fue precisamente en el 20 aniversario de su muerte, que los Príncipes acompañados por la Duquesa de Cambridge decidieron salir a la puerta del Palacio de Kensington para agradecer las muestras de cariño que la gente estaba teniendo en el que fuera la última morada de la Princesa. Se sabe que la estatua es realizada por el reconocido artista Ian Rank-Broadley, quien fue el encargado del retrato de la Reina Isabel que aparece en las monedas británicas.

El mensaje no solamente representa el primer comunicado en conjunto de los Príncipes desde su separación, sino que también deja ver la próxima fecha en la que se les pudiera ver reunidos. Mientras que de momento, Harry se encuentra establecido en Montecito, California, no se sabe cuándo le será posible regresar a Reino Unido ante la pandemia. Aunque mucho se ha rumorado que los Sussex tenían planeado pasar tiempo en Inglaterra a pesar de su partida, las restricciones de viaje habrían cambiado sus planes. Eso sí, Harry podría hacer un viaje antes de esa fecha, como lo hizo hace unos meses, debido a su situación migratoria en Estados Unidos.

Lo que ha dicho Harry sobre William

A pesar de los rumores, que se intensificaron aún más con la publicación de la biografía de los Sussex Finding Freedom, fueron las palabras del Príncipe Harry las que dejaron claro que en efecto, se encuentra distanciado de quien fuera su más fiel compañero y cuidador desde el momento en el que nació. "Ciertamente estamos en diferentes caminos en este momento, pero siempre estaré ahí para él y se que él siempre estará ahí para mí. No solemos vernos mucho como antes porque estamos muy ocupados, pero lo amo mucho”, decía en una entrevista realizada para el documental Harry and Meghan: An African Adventure de ITV.

