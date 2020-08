El gran cambio que han anunciado Harry y Meghan

Hace algunas semanas se daba a conocer que el Príncipe Harry y Meghan Markle habían comenzado los trámites necesarios para disolver oficialmente la Sussex Royal Foundation, tras su partida de la Familia Real británica y el cese del uso de la palabra royal en cualquiera de sus comunicaciones. Desde entonces, algunas iniciales hacían sospechar del nombre con el que registrarían su nueva fundación, pero es hasta ahora que se ha hecho oficial que llevará el nombre MWX Foundation, que se cree es una abreviación de Markle Windsor Foundation -la X sigue siendo un misterio, aunque podría hacer referencia a la última letra de Sussex-. Hace casi un mes se sometió el papeleo a la Companies House -órgano de registro en Gran Bretaña- para hacer la disolución oficial y pedir el cambio el nombre a MWX Foundation, solicitud que solamente aparecía en el sitio de Company House para Private Limited Company. Misteriosamente, la petición para el nuevo nombre que se había ingresado el 29 de julio, desapareció solamente momentos después.

Los nuevos registros tienen fecha del 5 de agosto solicitando oficialmente el cambio de Sussex Royal The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex a MWX Foundation. Según los documentos, en esta nueva solicitud, Meghan y otras cinco personas que figuraban como directores de la fundación fueron retirados, dejando solamente al Príncipe Harry en este cargo. Éste nuevo nombre es el que utilizarán para su trabajo de caridad en Gran Bretaña, mientras que de forma global utilizarán otro nombre que habían anunciado ya con anticipación.

Desde agosto del año pasado, las iniciales MWX fueron ligadas a la pareja, cuando se estableció la MWX Trading Limited. A través de este nombre registraron nombres de negocios en la misma Companies House en Gran Bretaña a través de su abogado, pero ellos no han hecho oficial el uso de esta nueva compañía.

Cuando dieron a conocer que no seguirían usando la palabra royal a través de un comunicado que en su momento dio mucho de qué hablar, se comentó otro nombre con el que se piensan identificar para su trabajo de caridad a nivel internacional. “Antes de Sussex Royal, vino la idea de Arche -palabra griega que significa ‘fuente de acción’. Conectamos con este concepto para la organización caritativa que esperamos construir algún día y se convirtió en la inspiración para el nombre de nuestro hijo”, se leía en un comunicado que compartieron en abril en el que anunciaban que usarían el nombre Archewell.

Aunque se esperaba que el gran lanzamiento de esta fundación se hiciera en mayo pasado, la pandemia provocó cambios en los planes y no han podido hacer ningún lanzamiento oficial. De hecho, de momento la pareja se encuentra dedicada a hacer difusión de sus causas a través de los perfiles de éstas en rede sociales y de apariciones estratégicas, sin que se tengan ellos sus propias plataformas. La cuenta Sussex Royal en Instagram, así como el sitio web que acababan de estrenar cuando se dio el famoso Megxit, tuvieron que se abandonados para dejar de usar la palabra royal. Ante la no desaparición del perfil de Instagram se cree que podrían usarlo, únicamente cambiándole el nombre para no perder los millones de seguidores que consiguieron a lo largo de casi dos años de uso. Hay que recordar que Meghan fue una experta en el uso de redes antes de comenzar su relación con el Príncipe, cuando manejaba un exitoso blog de estilo de vida.

