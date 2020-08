Por qué Amazon ha restringido las reseñas de la biografía de Harry y Meghan

Han pasado casi dos semanas del estreno de Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, la biografía que se basa en la historia del Príncipe Harry y Meghan Markle, desde su primera cita hasta su partida de sus posiciones en la Familia Real, y el libro no ha dejado de estar en la polémica. Si en un inicio fueron sus relatos los que llamaron la atención, las declaraciones de Omid Scobie, uno de sus autores, siguieron acaparando titulares, pero ahora se trata de las reseñas del libro las que están en la mira. Pues según se reporta, Amazon ha decidido limitar las reseñas que se pueden hacer al haber notado actividad inusual en estas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Se da a conocer el lúgubre pasado del terreno de la casa de Harry y Meghan

Así es la espectacular mansión de 325 millones de Harry y Meghan

Si alguna vez has comprado un libro en Amazon, sabes que se te invita a calificarlo y dejarle una reseña como en el resto de sus productos. En el caso de los libros Kindle, al finalizar la lectura te direcciona directamente al portal en el que dejas tu evaluación del 1 al 5 y muchos autores te piden que contribuyas con una reseña honesta para animar a otros lectores a comprar la publicación. Pero a diferencia de lo que pasa habitualmente, en el caso de Finding Freedom, según reporta el Dailymail aparece la leyenda: “Amazon ha detectado actividad inusual en las reseñas de este producto. Dado a esta actividad, hemos limitado este producto a (ser) reseñado a compras verificadas”. De forma que si no has comprado el libro en el sitio, no puedes dejar tu opinión.

Esto ha llamado la atención, pues se trata de un Bestseller y debido a la difusión que tuvo desde el primer momento no debería haber disparidad con sus reseñas. De momento, el libro cuenta con una calificación en este sitio de 4 estrellas (de 5 máximas) con 825 reseñas. Por su parte, en la red social de lectura, Goodreads, cuenta con una calificación de 3.15 (también de 5 máxima) con 1,946 lectores y 355 reseñas. Sorprendentemente, a diferencia de lo que se pensaría por la publicidad que ha mantenido desde hace semanas, la mayoría de las reseñas mostradas son negativas, lo que podría haber provocado la decisión del gigante de ventas en línea. Fox News ha buscado a un representante de Amazon para corroborar lo sucedido, pero hasta el momento no se ha dado una respuesta.

VER GALERÍA

Harry y Meghan reaparecen y hablan de la Reina Isabel

La biografía no autorizada

Desde que se dio a conocer la realización del libro, un vocero de los Duques de Sussex explicó a HELLO! que se trataba de un trabajo periodístico y que no contaba con la participación de Harry y Meghan. “El Duque y la Duquesa de Sussex no fueron entrevistados y no contribuyeron en Finding Freedom. Este libro está basado en las propias experiencias de los autores como miembros de los cuerpos de la presa real y sus propios reportes independientes”, explicó.

De la misma manera, Scobie declaró durante su aparición en el programa británico Lorraine: “Sé que hay muchos rumores y comentarios de que la pareja cooperó con el libro y que tenemos entrevistas secretas de ellos. Realmente, ese no es el caso. Pero lo que tuvimos fue un asiento en primera fila a su trabajo, sus compromisos públicos y privados, y fue así como pudimos conocer a la pareja a través de su filantropía. Pero, por supuesto, también tuvimos una visión de la pareja a través de sus amigos y de su círculo cercano de trabajo, también, que en verdad ayudaron a proveer un retrato realmente balanceado de la pareja y traerlos a la vida”, dijo.

VER GALERÍA