Por qué Beatriz de York y Edoardo Mapelli podrían no dejar su casa en dos semanas

Ha pasado precisamente un mes de aquella secreta boda de ensueño de la Princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi. La pareja se casó en Windsor el pasado 17 de julio en una íntima ceremonia en los alrededores de Windsor, después de haber visto cancelada su gran boda real por la pandemia. Después de su gran día, se rumoró que se había visto a la pareja de enamorados en el sur de Francia disfrutando de una sencilla luna de miel. De ser cierto, la pareja se encontraría pasando dos semanas en casa ante su regreso, ¿por qué?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La espectacular villa de la familia de Edo Mapelli en la que te puedes hospedar

La verdadera razón por la que la Princesa Beatriz agregó mangas al vestido de la Reina

Pues es que el sábado pasado, el Reino Unido impuso restricciones de cuarentena a cualquier persona que regresara de Francia. Esto significaría que de regresar a casa, Beatriz y Edoardo se verían en la necesidad de pasar 14 días de aislamiento, como es reglamentario. Aunque no se sabe si Beatriz y Edoardo lograron regresar antes del 15 de agosto cuando esta norma entró en vigor, la realidad es que hasta el momento no se ha visto a los enamorados de vuelta en Reino Unido, por lo que bien podrían seguir por Francia. Ante la situación actual, no se sabe hasta cuándo durará esta cuarentena obligatoria para los turistas provenientes del país galo, por lo que de no haber regresado antes del 15 de agosto, en el horizonte se anticipa que tendrán que cumplir con este requisito como miles de viajeros a los que la decisión les tomó por sorpresa.

Se cree que estos días en el sur de Francia han sido una probadita de la luna de miel que tenían planeada antes de que se diera la pandemia. Tal como su boda, programada para el 29 de mayo, las restricciones sanitarias pudieron haber cambiado el plan original para su viaje de novios. Eso sí, mientras que la boda real no se puede retomar como se tenía pensada, la luna de miel sí que podría hacer en el momento en el que se levanten las restricciones.

VER GALERÍA

Eso sí, los enamorados parecen estar disfrutando al máximo de sus primeras semanas como marido y mujer. La última publicación que Edoardo compartió en su cuenta de Instagram fue solamente dos días después de su boda, cuando declaró su amor eterno a Beatriz con un poema de E.E. Cumming acompañado de un par de fotografías del enlace.

Los títulos que adquiere Beatriz de York tras su boda -y no son británicos-

Otros destinos

Aunque en esta ocasión no han tenido la oportunidad de viajar como hubieran querido, Beatriz y Edo han vivido algunas aventuras alrededor del mundo a lo largo de su relación. Por supuesto, Italia -país de la familia del novio- ha tenido un papel protagónico. Allá pasando unos días durante el verano del año pasado y fue precisamente el lugar en el que Edoardo decidió pedirle matrimonio a la Princesa.

Antes de eso, durante las vacaciones navideñas del 2018, la Princesa alcanzó a Edoardo en la residencia de su familia en África. Después de haber pasado la Navidad con su familia en Sandringham como es tradición, la Princesa se desplazó hasta Kenia. En la cuenta de Instagram del empresario de bienes raíces se pueden ver las impresionantes imágenes de su residencia al pie de la playa Lamu, donde suele pasar sus vacaciones. No sería extraño que una vez pasada la contingencia, la pareja se desplazara a alguno de estos dos lugares que tienen un especial significado para ellos.

VER GALERÍA