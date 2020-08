¡Sorpresa! El Príncipe Harry llega a Netflix

Entre las noticias de la mudanza a su nuevo hogar y la publicación de la biografía sobre su relación con Meghan Markle, ésta ha sido una semana bastante agitada para el Príncipe Harry. Con tantos titulares sobre él, bien podría haber pasado desapercibido que el Duque de Sussex ha llegado a Netflix. Y no, no se trata de una actuación especial en alguna serie, como lo hizo en su momento con el Príncipe William en una de las cintas de Star Wars, sino que ha hecho un cameo especial en el documental Rising Phoenix. Se trata de un trabajo que se enfoca en la historia de los Juegos Paraolímpicos.

En el trailer del documental se puede ver al Príncipe Harry sentado en un sillón de piel en un estudio en un almacén de Reino Unido. En su look casual favorito, de pantalones khaki y una camisa arremangada, se le escucha decir: “No hay nada más en el mundo que pueda sacarte de los lugares más oscuros que el deporte”. El Príncipe tiene conocimiento de esto gracias a sus Invictus Games, una iniciativa en la que los veteranos de guerra que sufrieron alguna lesión o enfermedad se enfrentan en distintas disciplinas de alto rendimiento. Desde que los creó, el Príncipe se ha mantenido al pie del cañón, no solo apareciendo en las ediciones que se han llevado a cabo en distintos países, sino también ha creado una relación personal con los atletas con quienes siente un personal lazo al haber sido también un soldado en activo.

Un vocero del Duque de Sussex ha dicho: “El Duque está orgulloso de haber sido una de las personas que contribuyeron en esta cinta, que es un documental único y poderoso que espera cambiar la manera en que la gente ve la discapacidad – y cuenta la increíble historia de los Paralímpicos”.

El estreno oficial del documental dirigido por Peter Ettedgui e Ian Bonhôte en la plataforma digital será el próximo 26 de agosto. Se espera que sea una pieza muy alabada, pues no solo sus directores fueron nominados a un premio BAFTA por su obra McQueen, sino que uno de los productores ejecutivos es guionista Richard Curtis, quien es responsable de historias como Notting Hill, Bridget Jones’s Diary y Love Actually.

El Príncipe Harry tiene un cercano conocimiento de los Juegos Paralímpicos, asistiendo a los que se realizaron en Londres en el 2012 y al ser patrón desde ese mismo año del London Marathon Charitable. Aunque suele ser muy cuidadoso con sus participaciones y muy reservado con los proyectos en los que se involucra fuera de sus caridades, parece que esta causa le fue muy especial y no lo dudó dos veces en aceptar la invitación.

Nueva vida

Aunque éste podría parecer su primer proyecto desde su partida de su posición oficial como miembro de la Familia Real británica, al parecer, la entrevista se grabó cuando todavía se encontraba en Gran Bretaña. A lo largo de los últimos meses, Harry ha guardado la cuarentena, participando a distancia con ciertas organizaciones de causas en las que cree a través de videollamadas. Hace varias semanas, también asistió como voluntario a una de las organizaciones que apoya y también se le vio entregando comida a grupos vulnerables al inicio del aislamiento. También se ha aventurado en nuevos proyectos, como hace algunos días que se dio a conocer un artículo que escribió de puño y letra para expresar su preocupación por la situación actual de las redes sociales.