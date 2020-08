El disgusto de Eugenia de York con Harry y Meghan

Las revelaciones derivadas de la publicación de Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, la biografía que documenta la relación y salida de la Familia Real, del Príncipe Harry y Meghan Markle, continúan. Después de que se conocieran algunos detalles a través de los fragmentos que se fueron dando a conocer, la publicación del libro ha traído una nueva ola de información. En uno de los capítulos, la biografía toca el tema de la cercana relación que la Princesa Eugenia siempre tuvo con Harry y el disgusto que se llevó cuando la pareja decidió anunciar su embarazo en la boda de la hija menor de los Duques de York y Jack Brooksbank en octubre del 2018. Hay que recordar que aunque el nuevo libro cuenta con relatos muy personales y con una visión totalmente Sussex, la pareja ha dado a conocer a través de un vocero que ellos no participaron en la realización y los autores han hecho hincapié en que se trata de una biografía no autorizada.

Desde aquel día en el que la Princesa Eugenia llegó al altar, mucho se comentó la presencia de Meghan, que decidió optar por una amplia capa, a pesar de que días antes había lucido una ceñida falda, lo que levantó las alarmas de un posible embarazo. Y como se sospechaba, al siguiente lunes se daba la noticia oficialmente mientras los Duques emprendían una gira del otro lado del mundo. Aunque mucho se especuló sobre la posibilidad de que Meghan habría avisado a la Familia Real de su embarazo durante la boda, el libro viene a señalar no solamente eso, sino el disgusto de Eugenia ante esta falla de protocolo. “No cayó bien, particularmente con Eugenia, quien, una fuente dice, contó a sus amigos que sintió que la pareja pudo haber esperado para compartir las noticias”, se lee en el libro.

“Meghan insistió cuando decidió que sería el momento ideal para anunciar que ella y Harry esperaban su primer hijo. Esto fue un gran fallo social, incluso si no eres de la realeza- robarle el momento a Eugenia, quien estaba furiosa, como su mamá, Sarah”, se lee en el libro que documenta el momento que se pudo ver desde fuera.

La cercana relación de los Príncipes

La biografía también profundizó sobre la relación de Harry y Eugenia. Hay que recordar que fue precisamente su prima quien le presentó a su exnovia Cressida Bonas, quien es una cercanísima amiga de Eugenia. La Princesa también tiene una buena relación con Chelsy Davy, exnovia del Príncipe y parte de su círculo de amigos. “Eugenia siempre había sido más que solamente una prima para Harry. También eran los amigos más cercanos. De todos los nietos de la Reina, Harry y Eugenia tienen una de las conexiones más naturales. Como Harry, Eugenia es leal, honesta y muy divertida. Los dos tuvieron muchas noches (de fiesta) juntos en Londres”, se lee en Finding Freedom.

El libro también hace referencia al involucramiento de Eugenia en la vida amorosa del Príncipe. “Harry siempre había confiado en su prima cuando se trataba de las mujeres en su vida. No solamente confiaba implícitamente en ella, sino que sus amigos dicen que ella da muy buenos consejos y siempre ha sido ‘muy sabía’ para su edad. No es una sorpresa que Eugenia fuera una de las primeras en la familia en saber de su relación con Meghan”, continúa el fragmento dedicado a la Princesa.

