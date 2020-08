Por qué Pippa habría dudado en invitar a Meghan a su boda

El lanzamiento del libro Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family ha traído consigo una serie de revelaciones, algunas esperadas y otras que nadie veía venir. Si bien, se pensaba que hasta ahora se sabía todo gracias a los fragmentos promocionales que se fueron liberando en las últimas semanas, el estreno del libro a la venta ha hecho que se descubran nuevas anécdotas contadas por fuentes cercanas al Príncipe Harry y Meghan Markle. Mucho se ha dicho que la pareja no participó en la redacción de su biografía, que se ha recalcado es no autorizada, por lo que no se sabe a ciencia cierta la veracidad total de lo relatado, aunque los autores han dado a conocer que consultaron dos fuentes por hecho para asegurarse de que se trataba de la realidad. En esta ocasión ha sorprendido, que uno de los capítulos del libro cuenta que Pippa Middleton no estaba del todo cómoda con la presencia de Meghan en su boda.

Hay que recordar que en mayo del 2017, la hermana de la Duquesa de Cambridge llegó al altar con James Matthews. La discreta boda fue realizada con total hermetismo, dando apenas algunos vistazos de Kate en un modesto papel de dama de honor, ayudando a su hermana a acomodar la cola del vestido y cuidando a los pajecitos, entre los que se encontraban el Príncipe George y la Princesa Charlotte. Para no restarle protagonismo a los novios, los Cambridge trataron pasar desapercibidos y el Príncipe William llegó junto al Príncipe Harry, pues el resto de su familia era parte del cortejo.

Aunque Pippa se ha mostrado muy amable en la única aparición que ha tenido con Meghan, el libro maneja la teoría de que las dudas de la invitación radicaban en la atención que llamaría la nueva pareja de asistir al evento. “El frenesí de los medios que seguía cada uno de sus movimientos, hizo que de alguna forma se diera una dudosa adición a la lista de invitados para los votos de Pippa Middleton el 20 de mayo, 2017”, se lee en el libro, explicando, “Tanto la novia, como su madre, Carole, discutieron en privado que la presencia de la actriz estadounidense junto a Harry pudiera opacar el evento principal”.

Según el libro, la Duquesa de Sussex estaba preparada para hacer una aparición con Harry, a pesar de esto. “Meghan puso especial cuidado en su atuendo, apoyándose fuertemente en Jessica Mulroney para unir un conjunto que fuera estiloso sin ser llamativo para cuando entrara a la iglesia con Harry. Su determinación de no equivocarse en la boda de Pippa fue solo una de muchas acciones que tomó propias de una mujer en camino a convertirse parte de la realeza”, se lee en el libro. Pero fue un artículo en The Sun el que le hizo tomar un paso atrás para reconsiderar la decisión de asistir, pues el encabezado enfrentaba a las mujeres anticipándose a su encuentro.

La noche separados

“Si estaban preocupados de que su llegada creara un circo mediático a pesar de haber tomado todas las precauciones, ahora no tenían duda de ello. El outfit de Meghan, y su sombrero de Philip Treacy, serían usados en otra ocasión”, narra Finding Freedom al decir que la californiana esperó en un AirBnB a que pasara la ceremonia para después acompañar a Harry a la recepción. “Sentarse juntos en la carpa de cristal que se instaló en la propiedad de 19 acres hubiera sido una noche divertida para la pareja, pero por decisión de Pippa, las parejas no podían sentarse juntas”, dice, explicando que Harry se sentó con su amigo Tom Bradby, mientras que Meghan estuvo cerca de la esposa de Roger Federer -quien es muy cercano a las Middleton-.

