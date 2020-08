¿Harry y Meghan colaboraron en su biografía? Uno de los autores lo revela

A nada del estreno de Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, muchas interrogantes se han ido desvelando de la biografía que relata la partida del Príncipe Harry y Meghan Markle de la Familia Real británica. A lo largo de las últimas semanas, se han ido dando a conocer fragmentos del libro que ha revelado algunas incógnitas de lo sucedido en los últimos cuatro años con la pareja. Y a pesar de que al estar contado todo desde la perspectiva Sussex, lo que ha levantado amplias sospechas, un vocero de la pareja ha dejado claro que ninguno de los dos se vio involucrado en la realización y que todo se trata de un trabajo periodístico de los autores. Con esto en mente, ha sido precisamente ahora, uno de los periodistas detrás de la publicación quien ha despejado dudas con este respecto.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Harry arremete contra las redes sociales: ‘Nos están dividiendo’

Se ha revelado la próxima aparición de Meghan Markle

Ha sido en la primera entrevista para Reino Unido, que Omid Scobie ha dicho a Andi Peters en Lorraine, que no contaron con el apoyo de la pareja. “Sé que hay muchos rumores y comentarios de que la pareja cooperó con el libro y que tenemos entrevistas secretas de ellos. Realmente, ese no es el caso. Pero lo que tuvimos fue un asiento en primera fila a su trabajo, sus compromisos públicos y privados, y fue así como pudimos conocer a la pareja a través de su filantropía. Pero, por supuesto, también tuvimos una visión de la pareja a través de sus amigos y de su círculo cercano de trabajo, también, que en verdad ayudaron a proveer un retrato realmente balanceado de la pareja y traerlos a la vida”, dijo.

VER GALERÍA

Las preguntas no pararon ahí, pues los periodistas querían saber si en algún momento se solicitó una entrevista a los Sussex para este proyecto. “No, y es realmente importante recalcar que es una biografía no oficial y no autorizada. Aunque conocíamos a nuestros sujetos, de los que estábamos escribiendo, era importante tener un poco de distancia de la pareja. Lo que quieres ser capaz de hacer es proveer un retrato balanceado y objetivo de quienes son”, explicó el autor que en algunos capítulos cuenta su experiencia, por ejemplo, estando en el momento del último compromiso de Meghan y ser testigo de cómo se despidió de su equipo. En más de una ocasión durante el libro se habla, por ejemplo, de una charla con Harry durante una de sus giras oficiales o un abrazo con Meghan. La afinidad de los autores con la pareja queda clara desde el primer momento.

Meghan Markle consigue que se mantenga el anonimato de sus cinco amigas en su juicio

El vocero de los Sussex

A pesar de las sospechas que han despertado relatos tan íntimos como aquel que apunta a que Meghan charló con una de sus amigas mientras se daba un baño de tina en la noche previa a su boda, el equipo de los Duques de Sussex ha sido claro sobre su nulo involucramiento con el libro. “El Duque y la Duquesa de Sussex no fueron entrevistados y no contribuyeron en Finding Freedom. Este libro está basado en las propias experiencias de los autores como miembros de los cuerpos de la presa real y sus propios reportes independientes”, ha dicho un vocero a HELLO!. Los autores han explicado que corroboraron todos los hechos narrados con, por lo menos, dos fuentes diferentes para comprobar su veracidad.

VER GALERÍA