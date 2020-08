¿Entrevistadora? Se ha revelado la próxima aparición de Meghan Markle

A pesar de que no ha dejado de protagonizar titulares, Meghan Markle ha mantenido un bajo perfil las últimas semanas. Desde su residencia en Los Ángeles, donde celebró su cumpleaños 39 esta semana, no ha tenido ninguna aparición virtual desde su participación en la cumbre Girl Up. En fechas recientes su nombre ha sido noticia por el inminente estreno de la biografía basada en su partida con el Príncipe Harry, Finding Freedom, y por la batalla legal que lleva en Reino Unido contra un tabloide británico. Pero será pronto cuando se le vuelva a ver, pues se ha dado a conocer cuál será su próxima aparición y en ella, la veremos probar algo que hasta el momento no le había tocado hacer en su carrera.

Será el próximo 14 de agosto cuando Meghan cierre el evento en línea 19th* Represents, en donde tendrá la oportunidad de entrevistar a la CEO y cofundadora de la iniciativa, Emily Ramshaw, sobre la creación de una sala de redacción basada en la equidad de género. Aunque ésta se ha anunciado como una charla, se cree que Meghan será la moderadora del bloque, dando pie a una nueva faceta en su carrera. Ha sido la misma esposa del Príncipe Harry quien ha explicado que en esta intervención, será ella quien haga las preguntas. Si ya había sido la encargada de entrevistar por escrito y a distancia a Michelle Obama el año pasado, en esta ocasión será la primera vez en la que la veamos en este papel en directo.

A través de un comunicado compartido con Glamour, la Duquesa de Sussex ha explicado: “El compromiso de 19th* de reportar y narrar (contenido) que enaltece a aquellos que a menudo son poco representados en los medios, nunca ha sido más importante. Estoy esperando preguntarle a la cofundadora qué significa construir un medio de comunicación con equidad de género, diversidad y comunidad con su base”. Meghan se refiere a Emily, quien antes fue editora en jefe de The Texas Tribune, y es egresada de la Universidad Northwestern, la misma alma mater de la Duquesa.

Si no te suena muy conocido el nombre del medio organizador de este evento, puede ser porque se estrenó apenas la semana pasada. Según ha dado a conocer Emily, Meghan fue quien se acercó para participar en el evento del portal: “Nos dijo que la visión de The 19th* -construir una redacción verdaderamente diversa y representativa que cubra a las mujeres con matices- le llamó la atención inmediatamente”. El nombre de Meghan no es el único que resalta en el listado de personalidades que participarán en el evento digital de la próxima semana. Hillary Clinton, Melinda Gates, Meryl Streep y Zoe Saldana, estarán también en distintos bloques que se llevarán a cabo a distancia.

Una semana agitada

Curiosamente, el evento se llevará a cabo solamente 3 días después de que se lance a nivel mundial la biografía Finding Freedom, basada en la salida del Príncipe Harry y Meghan de la Familia Real británica. Dado a la cercanía de la mayoría de los relatos que se han podido leer en los adelantos de la publicación, un vocero de la pareja ha tenido que anunciar que los Duques no participaron de ninguna manera en el libro y que se trata simplemente de un trabajo periodístico. En los capítulos que se han publicado ya se puede ver que se trata de un relato desde la perspectiva Sussex de cómo se vivieron los hechos.

