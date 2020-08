Los Cambridge encabezan las felicitaciones a Meghan Markle

Este martes, Meghan Markle está celebrando su cumpleaños 39 desde la residencia que habita con el Príncipe Harry y su hijo Archie. A pesar de que no se le ve desde su intervención a distancia en la cumbre Girl Up, su nombre no ha dejado de estar en los titulares. Con el próximo estreno de la biografía sobre su partida de la Familia Real, Finding Freedom, todo tipo de detalles de los últimos cuatro años han estado puestos bajo el reflector. Mientras esto sucede, los Windsor no han querido dejar pasar la ocasión y han enviado, a la distancia, cariñosos mensajes de felicitación para Meghan en este especial día.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Se ha revelado la primera canción que Harry y Meghan bailaron como marido y mujer

El libro de los Sussex también apunta a que Meghan no recibió el permiso de la Reina para llevar la tiara que quería en la boda real

Con una imagen poco conocida de Meghan, el perfil de Instagram del Palacio de Kensington escribió a nombre del Príncipe William y Kate Middleton: “¡Deseando un muy feliz cumpleaños a la Duquesa de Sussex hoy!”, junto a un Emoji de un pastel y otro de un globo a modo de celebración. El perfil del Palacio de Buckingham que representa al equipo de comunicación de la Reina Isabel publicó un mensaje casi idéntico con una fotografía de la monarca y Meghan en su primer, y único, compromiso en solitario pocos días después de la boda real. Junto a la imagen se especifica: “La Reina y la Duquesa son fotografiadas durante su visita en conjunto a Chester en 2018”. Por su parte, Clarence House, representando a la oficina del Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall publicó una foto en solitario de Meghan durante su viaje a Nueva Zelanda con una sencilla felicitación, casi idéntica a la de los otros perfiles.

Hay que recordar que desde marzo pasado los Duques de Sussex se despidieron de su perfil de Instagram, por lo que este año no se pudo ver una felicitación pública por parte de Harry como sucedió el año pasado cuando escribió: “Feliz cumpleaños a mi increíble esposa. ¡Gracias por acompañarme en esta aventura! Amor, H”. Se cree que la pareja está celebrando esta fecha tan especial en privado en la residencia que habitan en Los Ángeles. Hace dos años, decidieron pasar el cumpleaños de la Duquesa en un romántico viaje por Botsuana, mientras que el año pasado con Archie todavía muy pequeñito se sabe que tuvieron alguna escapada de verano.

VER GALERÍA

¿Imaginas cuál fue el primer regalo que Meghan Markle le hizo a Kate Middleton?

La foto que no habíamos visto

Si ellos ya no tienen presencia en las redes sociales que tanto gustaban a Meghan antes de tomar su posición en la Familia Real, una de las caridades que la Duquesa ha apoyado no ha querido dejar pasar esta ocasión y ha compartido una fotografía nunca antes vista de la esposa del Príncipe Harry.

Luminary Bakery quiso conmemorar este día, dos de sus representantes hornearon pasteles ‘alrededor del mundo’, con una de ellas trabajando desde Londres, mientras la otra se ubica en Zambia. Junto a esta iniciativa compartieron una fotografía de Meghan recibiendo un mandil mientras veía uno de sus pasteles durante la inauguración de su segunda pastelería en Camden el año pasado. En aquella ocasión, el perfil de Instagram de los Sussex compartió una publicación en la que se veía a Meghan trabajando en un pastel. En otro momento, a través del Instagram de los Duques, se compartió una fotografía con mensajes positivos escritos en cupcakes hechos por esta pastelería.

Meghan comparte su cumpleaños con el de una figura muy especial en la Familia Real, la Reina Madre. La mamá de la Reina Isabel II nació el 4 de agosto de 1900, exactamente 81 años antes del nacimiento de Meghan.

VER GALERÍA