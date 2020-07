Se ha revelado la primera canción que Harry y Meghan bailaron como marido y mujer

La biografía Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family ha ido revelando poco a poco nuevos detalles desconocidos del Príncipe Harry y Meghan Markle. Aunque un vocero de la pareja ha señalado que los Duques no participaron con los autores ni dieron ninguna entrevista para ellos, los detalles que se han ido desvelando previo a su estreno han resultado muy íntimos. Desde el enfado de Meghan cuando el equipo del Palacio le sugirió no llamar la atención de los paparazzis, hasta aquel rumor de que Meghan quería llevar otra tiara el día de su boda, todo ha sido plasmado. En esta ocasión, en un nuevo extracto conseguido por People previo al lanzamiento oficial, se ha dado a conocer la canción que los Sussex bailaron el día de su boda.

La pareja tuvo una recepción en Frogmore Cottage después de aquel enlace que fue televisado en la St. George’s Chapel del Castillo de Windsor, y según relata el libro, los enamorados eligieron para su primer baile como marido y mujer I’m in Love de Wilson Pickett. La romántica melodía escucha la impresionante voz de Pickett repetir constantemente que está enamorado y que sus amigos se preguntan qué está pasando con él, pues es el hombre más feliz. Con un ritmo soul, resulta la canción perfecta para una boda como ésta.

Esta canción se ha sumado a Stand by Me, que el Kingdom Gospel Choir cantó durante la ceremonia, tal como The Little Light of Mine, de Etta James, con la que los novios salieron convertidos en marido y mujer de la capilla, marcando una clara línea musical de la misma época y muy alegre para la ocasión. Según la información del libro, la novia dio realizó un brindis durante la recepción. Recordemos que también estuvo encargada de escribir sus propios votos y que en su primer aniversario de bodas se los regaló enmarcados a Harry, según se reveló recientemente.

Cómo dio las buenas nuevas a sus amistades

Los autores del libro han anunciado que hicieron alrededor de 100 entrevistas para intentar recopilar tanta información como les sea posible, dando un vistazo íntimo a algunas situaciones que son imposibles de conocer para un externo. Entre ellas, ha destacado que en estos nuevos extractos publicados previos a que el libro salga a la venta, se ha dado a conocer cómo fue que Meghan avisó a sus amigos de su compromiso, antes de que se hiciera el anuncio oficial en noviembre del 2017.

“Antes de que se anunciara la noticia de su compromiso en noviembre del 2017, Meghan lo compartió solo con un puñado de amigos cercanos mandándoles un mensaje con la fotografía del anillo”, se lee en la biografía. Hay que recordar que este tipo de anuncios son especialmente cuidados por el Palacio y que como dicta el protocolo, es la misma pareja la que da a conocer la buena nueva con un posado en el que se pueda ver el anillo, además de una entrevista que los novios dan. En el caso de Harry y Meghan comenzaron a surgir rumores cuando amistades cercanas a Meghan, como una maquillista de su serie Suits, se despidió de ella cuando acabaron las grabaciones con una publicación en Instagram en la que incluía un Emoji de un anillo de compromiso.

