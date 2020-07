El libro de los Sussex también apunta a que Meghan no recibió el permiso de la Reina para llevar la tiara que quería en la boda real

Los primeros vistazos del libro Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family no han dejado a nadie indiferente. A pesar de que los representantes del Príncipe Harry y Meghan Markle han recalcado que ellos no se vieron involucrados de ninguna manera en la publicación, en ella se cuentan detalles muy cercanos a la pareja, como la molestia de Meghan cuando se le recomendó no llamar la atención de los paparazzis con su joyería. Según han explicado los periodistas Omid Scobie y Carolyn Durand, entrevistaron a más de 100 personas para corroborar lo que narran. Y entre lo que se sabe que ha sido publicado ha estado aquel rumor de que Meghan no recibió la autorización para llevar la tiara que quería el día de la boda real, según un extracto que ha obtenido People.

A diferencia de lo reportado por los tabloides británicos desde el momento en que se dio la situación, en el libro se dice que no fue directamente la Reina quien dio la negativa, sino que el proceso requería la intervención de Angela Kelly, quien está a cargo del vestuario de la Reina. En aquel momento se dijo que Meghan quería una tiara de esmeraldas del joyero real, pero que no recibió el visto bueno porque no se logró identificar el origen de la pieza. Hay que recordar que en un mundo lleno de protocolo, se tiene que tener especial cuidado con la historia de cada una de las joyas y no faltar a la diplomacia al usarlas.

En lugar de la tiara de esmeraldas que ella quería, Meghan recibió como préstamos de la Reina un hermoso diseño art deco que perteneció a la Reina Mary, abuela de la Reina Isabel. A pesar de que tanto el libro -señalando a Kelly-, tanto como los reportes de aquel momento hablaban del descontento de Meghan, en la entrevista que dio al respecto, se le vio muy agradecida con lo que pudo llevar.

Al hablar sobre la tiara en el video para la exposición de las prendas usadas en la boda real, Meghan dijo: “Cuando llegó el momento de la tiara, fui muy afortunada de poder elegir esta hermosa tiara bandeau estilo art deco. Harry y yo habíamos ido al Palacio de Buckingham a encontrarnos con Su Majestad, la Reina, a elegir una de las opciones que tenían ahí, lo que fue un día increíblemente surreal, como pueden imaginar. Y esa fue la que, pienso, mientras me las probaba, que destacó…Pienso que fue simplemente perfecta porque fue tan limpia y simple, y también, hasta un punto, una extensión de lo que Clare y yo habíamos tratado de hacer con el vestido que era algo que pudiera ser increíblemente atemporal pero, al mismo tiempo, se sintiera moderno”.

Los Duques no participaron

A pesar de que por lo que se ha visto del nuevo libro, se cuentan con detalles muy personales de la pareja, se ha recalcado que ellos no tuvieron un involucramiento personal con lo que ahí se dice. Un vocero ha explicado a distintos medios que ellos no estuvieron involucrados, “El Duque y la Duquesa de Sussex no fueron entrevistados y no contribuyeron en Finding Freedom. Este libro está basado en las experiencias propias de los autores como miembros de los cuerpos de la prensa real y su propia investigación independiente”.

