Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi, ¿están pasando una discreta luna de miel?

Su enlace matrimonial no pudo ser como se esperaba. Las limitaciones de la pandemia hicieron que aquella celebración que se anticipaba con el mayor número de celebridades invitadas por las amistades de la novia, se convirtiera en una significativa boda con apenas un puñado de personas. Así fue como la Princesa Beatriz y su novio, Edoardo Mapelli Mozzi llegaron al altar el viernes pasado, en una sencilla ceremonia en las afueras del Castillo de Windsor en la Royal Chapel of All Saints del Royal Lodge. Ahora, parece que los novios han seguido en este tono para tener una muy sencilla y, también secreta, luna de miel; con lo que no contaban es que algunos curiosos se los encontrarían.

De acuerdo al Mail on Sunday, Beatriz y Edoardo fueron vistos por un turista mientras manejaban un coche cargado completamente de equipaje en el sur de Francia. Según este reporte, el novio iba manejando, mientras que parecían cualquier otra pareja de enamorados disfrutando de una escapada. Ante esto, HELLO! ya se ha contactado con el Palacio de Buckingham para corroborarlo.

El sur de Francia en verano no es una mala opción para pasar una luna de miel de ensueño, especialmente en un verano particular que con la mitad del mundo con restricciones de viaje, muestra las playas mucho menos congestionadas de lo que suelen estar en estas fechas. Pero no es la única posibilidad que los novios se barajan. Hay que recordar que con ascendencia italiana, fue precisamente en el país de la bota donde Edo le propuso matrimonio a Beatriz durante unas vacaciones el año pasado. El novio, que suele ser muy discreto, compartió en ese entonces una fotografía desde una playa de Capri.

Además de eso, se sabe que la pareja ha disfrutado de la residencia que la familia de Edo tiene en África. De hecho, aquel lugar fue uno de los primeros que visitaron al comenzar su relación, mostrando la importancia que cobró el noviazgo desde el primer momento. La pareja inició el año de su compromiso en la playa Lamu en Kenia. Aquella vez, al tan solo llevar algunos meses juntos, Edo no fue invitado a Sandringham, pero tras cumplir con el servicio religioso, la Princesa Beatriz voló con rumbo a África a pasar unos días con él por allá. Este tampoco sería un destino descabellado al recordar que África ha sido un destino romántico para los Windsor, especialmente para William y Harry con sus respectivas esposas.

Un hombre muy enamorado

Sin duda, las imágenes que los novios compartieron de su especial enlace dejaron ver la enorme felicidad que tenían al unir sus vidas. Pero si esto lo dejaba claro, el novio no resistió las ganas de tomar su cuenta de Instagram para dedicar a Beatriz un poema directo del corazón. Edo se apoyó de las palabras de E.E. Cumming con el poema que lee: “Llevo tu corazón conmigo -lo llevo en mi corazón-. Nunca estoy sin él -a donde quiera que voy tú vas, mi amada; y lo que sea que yo haga, tú lo haces, querida-. No le temo a ningún destino -porque tú eres mi destino, mi cariño-. No quiero el mundo -pues tú eres mi mundo, mi verdad- y tú eres cualquier cosa que la luna siempre ha significado y cualquier cosa que el sol ha cantado, eres tú. Aquí está el más profundo secreto que nadie sabe -aquí está la raíz de la raíz, el brote del brote, y el cielo del cielo del árbol llamado vida; que crece más alto de lo que el alma puede imaginar o la mente puede ocultar, y ésta es la maravilla que mantiene a las estrellas separadas. Yo llevo tu corazón -lo llevo en mi corazón”.

