Harry y Meghan emprenden acción legal en contra de un paparazzi

A pesar de que buscaban una vida más relajada en Estados Unidos, los conflictos legales del Príncipe Harry y Meghan Markle no han sido poca cosa en los últimos meses. Parece que aquello que anunciaban en su sitio web sobre las decisiones que tomarían sobre los medios de comunicación, era muy enserio. No solo se están enfrentando en Reino Unido contra un tabloide y su grupo editorial por la publicación de una correspondencia privada entre la Duquesa y su padre, sino que ahora emprenden una nueva querella contra un paparazzi por haber tomado una fotografía de su hijo Archie de forma ilegal.

La denuncia se interpuso este jueves en California y en ella se asegura que hubo una ‘serie de intrusiones’ en la privacidad del niño de 14 meses, en la residencia que la familia habita desde marzo pasado. Los documentos sometidos a la Suprema Corte de Los Ángeles, dados a conocer por Deadline, apuntan a que el paparazzi voló en helicóptero sobre la residencia, cortó hoyos en la reja para tener mayor visibilidad y usó un dron con el fin de conseguir las fotografías. Además, explican que las ofrecieron haciendo creer que habían sido tomadas en un lugar público, algo imposible pues señalan que el niño no ha estado expuesto a un lugar público desde que llegaron a Los Ángeles.

“El Duque y la Duquesa de Sussex están interponiendo esta demanda para proteger el derecho a la privacidad de su joven hijo en su casa sin la intrusión de fotógrafos, y para exponer y detener a aquellos que buscan un beneficio de estas acciones ilegales”, ha explicado su abogado, Michael Kump. En los puntos 2 y 3 de la denuncia, los Sussex dan a conocer que ha sido cuando el Dailymail da a conocer su ubicación exacta que su privacidad se ha visto atacada.

Esta demanda ha dejado al descubierto las muchas medidas que ante esto los Sussex tomaron para blindar su residencia de cualquier ataque a su privacidad, pero según explican, no pueden luchar contra los drones que llegan a pasar por su casa hasta 3 veces al día. Se dice que hay helicópteros que comienzan a sobrevolar la residencia desde las 5:30 de la mañana y pueden pasar hasta las 7 de la noche. “Cada individuo o miembro de una familia en California tiene garantizado por ley el derecho a la privacidad en su casa. No drones, helicópteros o lentes de amplitud pueden quitar ese derecho”, ha explicado el abogado al inicio de la denuncia.

Según el documento, la pareja no está buscando ningún trato especial, pues saben que si están en público serán seguidos por los fotógrafos, pero que esperan que su privacidad sea respetada dentro de su casa. Según los papeles de la Corte, debido a que les ha sido imposible saber quién ha tomado la fotografía a la que se refieren, la demanda está interpuesta contra un paparazzi sin nombre y dos personas más no nombradas, pues se busca que con esto no pueda ser publicada ninguna de las imágenes.

El abogado de las estrellas -las Kardashian incluidas-

Para esta acción legal, los Sussex recurrieron a un experto en la materia. El abogado Michael Kump es conocido en la industria de Hollywood por especializarse en la protección de la propiedad intelectual y los derechos contractuales. Con 35 años de experiencia, entre sus clientes tiene a personalidades como las hermanas Kardashian, Sandra Bullock, Barbra Streisand, Jessica Simpson, entre muchos otros. Durante los últimos años ha aparecido en los dos listados más renombrados sobre los abogados más prestigiados en la industria del entretenimiento. Curiosamente, en el sitio de su despacho, en el que se apuntan algunos de sus logros, se puede ver que ha representado a las hermanas Kardashian (incluidas las Jenner) en todas sus batallas legales cuando de derechos se trata.

