En su visita a Ajloun Rania de Jordania y el look perfecto para un verano casual Una vez más, Rania ha demostrado que es una experta en los looks casuales

Poco a poco, Rania de Jordania ha ido recuperando los compromisos de su agenda. Después de que su país viviera una de las cuarentenas más estrictas, ha podido ir haciendo apariciones que la han llevado a distintos rincones de su país. Ha sido en estas visitas que se ha podido ver un lado más relajado y casual de la esposa del Rey Abdalá, quien es considerada un verdadero ícono de estilo. En esta ocasión ha sido durante su visita a Ajloun en la que se le ha visto combinar piezas sencillas de su guardarropa, que seguramente tú también puedes encontrar en casa, para armar un look cómodo pero a la vez perfecto para algunas fotografías.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La reaparición de Rania de Jordania en el 74 aniversario de la independencia de su país

Rania de Jordania y su estiloso look para trabajar en casa

“Montañas majestuosas, paisajes verdes, aire fresco…¡No hay nada mejor que un día en el pintoresco Ajloun! Gracias a la cálida gente de Aljoun y a los equipos de reserva forestal de Sawwah y Ajloun por una memorable visita hoy”, escribió Rania junto a una fotografía en su cuenta de Instagram. Fue precisamente en sus historias en esta red que se pudo ver a Rania haciendo un recorrido en el que se detuvo en varias ocasiones para tomar fotografías con su celular.

Su look

A pesar de que el camino no era sencillo, la Reina llevó un look suficientemente cómodo para caminar por las veredas y llegar hasta donde artesanos locales trabajan con materiales naturales de la región. Por supuesto, no se resistió al momento de ayudar en algunas de las actividades, como al moler algunas especias.

Aunque el resto de su look incluía piezas bastante casuales, Rania apostó todo el peso de esta aparición a una blusa de algodón con estampado en rayas en direcciones contrarias. El diseño de Tibi es de la colección que se puso a la venta en verano del año pasado y tenía un precio de $395 dólares (alrededor de $8,800 pesos mexicanos), pero ya se encuentra completamente agotada. La vistosa pieza en blanco y azul tiene como detalle, además de su estampado, una cinta en el cuello con una hebilla de piel café y metal.

VER GALERÍA

Para darle un toque personal y resaltar más su silueta, Rania la llevó arremangada y con un cinturón que combinaba con la hebilla del cuello; además la compró un poco más larga para poderla llevar por encima del pantalón y no fajada. Fue así como lució perfecta con unos pantalones azul marino. Curiosamente, por primera vez se ha visto a Rania llevando unos botines para caminar en la intemperie. Lejos de sus estilosos tacones de diseñador, en esta ocasión la esposa del Rey Abdalá llevó unos botines todoterreno en negro que aparecieron únicamente en un par de imágenes.

Rania, la anfitriona más estilosa de los Reyes de Noruega

A pesar de que no lo ha dicho de forma explícita, parece que Rania está siguiendo a detalle las reglas de la nueva normalidad, prefiriendo llevar su larga melena completamente recogida. En esta ocasión lo hizo con una cola de caballo perfectamente peinada con un poco de volumen al frente. Para hacer lucir aún más este tipo de peinados, Rania ha llevado en sus más recientes apariciones lentes oscuros que la hacen lucir de lo más glamurosa a pesar de que ha preferido relajar un poco su guardarropa.

Con una de las colecciones más amplias de lentes entre las royals, Rania no teme al experimentar con los distintos modelos de sus gafas oscuras. En esta ocasión lució un par en café con dorado, para combinar con el resto de su outfit. Siguiendo esta misma línea, llevó su infaltable Apple Watch con una correa dorada.

VER GALERÍA