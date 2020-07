Eugenia de York a su hermana Beatriz tras celebrar su boda: 'Estoy tan orgullosa de ti'

De lo más triunfantes, la Princesa Beatriz de York y su amado, Edoardo Mapelli Mozzi, comenzaron a escribir las páginas de su bella historia ahora convertidos en marido y mujer, tras la celebración de su boda en la Royal Chapel of All Saints en Royal Lodge Windsor, apenas el pasado 17 de julio. Y claro, conforme transcurren los días, no solo han salido a la luz algunos secretos y las bellas fotografías del entrañable episodio que quedará para el recuerdo, sino que también los recién casados han tenido el privilegio de recibir las muestras de cariño más sinceras por parte de sus seres queridos. En medio del creciente júbilo, ha sido ahora la Princesa Eugenia de York la que ha dedicado un conmovedor mensaje a su hermana, que cumplió uno de sus más grandes sueños en una íntima celebración a la que asistió un reducido número de invitados, entre ellos la Reina Isabel y el Príncipe de Edimburgo.

Con el sentimiento a flor de piel, Eugenia hizo pública su dedicatoria a Beatriz, dejando ver la gran felicidad que la invade en este momento, al ser testigo del importante paso que ha dado su hermana. “No podría estar más feliz. Qué dicha tan completa y privilegio mirarte, mi hermosa hermana mayor, caminando hacia el altar hacia tu querido Edo…”, escribió la Princesa en las primeras líneas de este mensaje, que vino acompañado de un álbum con las fotos de ese especial día, en que aparecen los novios tomados de la mano luciendo radiantes y dejando ver en sus rostros la ilusión con la que abrazan este instante de sus vidas, más allá de cualquier circunstancia, pues recordemos que debido a la pandemia de coronavirus la boda tuvo que ser pospuesta.

Eugenia, quien se casó con el empresario Jack Brooksbank en octubre de 2018, ha puesto en alto la gran complicidad que mantiene con su hermana desde siempre, misma que se ha fortalecido con el paso del tiempo, y que tomará un nuevo matiz en esta etapa, tal cual lo dejó ver al ahondar en sus palabras, al final de su publicación, la cual dio a conocer este 20 de julio a través de sus redes sociales. “Estoy tan orgullosa de ti, y estoy muy emocionada de apoyarte en el próximo capítulo de tu vida. Vamos a divertirnos mucho juntas”, dijo, para luego rematar con una frase de buenos deseos a los recién casados. “Feliz día de su boda a los dos”.

Las primeras y esperadas postales de la boda fueron reveladas 24 horas después por la Casa Real. Posteriormente, vinieron los agradecimientos a todos aquellos que les hicieron llegar a los novios un sinfín de sus muestras de afecto. "Su Alteza Real, la Princesa Beatriz de York y el señor Mapelli Mozzi están conmovidos por los buenos deseos que han recibido tras su boda y están encantados de compartir dos fotografías más de su feliz día”, de acuerdo con la cuenta oficial de la Familia Real. Entre otras cosas, Carlos de Inglaterra, tío de la novia, y su mujer la Duquesa de Cornwall, fueron los primeros en felicitarlos. Por supuesto, no pudieron faltar las palabras de los Duques de Cambridge, quienes con una linda foto le desearon lo mejor a los recién casados.

Un vestido con historia para un día inolvidable

Conforme transcurren los días, los pormenores de este fascinante enlace han acaparado toda la conversación, desde la restringida lista de invitados, así como los detalles del deslumbrante vestido con el que la novia caminó hacia el altar; un modelo vintage creado por el diseñador real por excelencia, Norman Hartnell, y que perteneció nada más y nada menos que a su abuela, la Reina Isabel. Cabe destacar que a este modelo de seda de tafetán en tono marfil, se le incorporaron mangas de organza para la ocasión, como parte de las modernas adaptaciones que corrieron a cargo de la estilista de la Reina, Angela Kelly, y el diseñador Stewart Parvin.

