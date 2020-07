Agradecidos, Beatriz de York y Edoardo Mapelli han compartido más imágenes de su boda

Luego de que se diera a conocer que la Princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi se habían casado en una discreta ceremonia y con apenas unos cuantos invitados -entre ellos la Reina Isabel II y su esposo el Príncipe Felipe-, poco a poco han comenzado a surgir nuevos detalles sobre el íntimo festejo que tuvieron los novios, tras la cancelación de su boda debido a la emergencia sanitaria que enfrenta el Reino Unido y el resto del mundo. Un día después de la boda, se desvelaban los emotivos secretos detrás del ajuar de novia de la Princesa, así como las primeras fotografías de la pareja después de darse el ‘sí, acepto’. Agradecidos por las muestras de cariño que han recibido tras hacerse público su enlace, los esposos han compartido este domingo 19 de julio nuevas postales de su gran día a través de la cuenta oficial de Instagram de la Familia Real Británica.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En la primera imagen, se puede ver a Edo mirar enamorado a su esposa, quien no puede ocultar su felicidad por haber cristalizado el anhelo de llegar al altar del brazo de su ahora marido, lo cual se ve reflejado en la enorme sonrisa que se dibuja en sus labios. En la foto, es posible apreciar a detalle el hermoso bordado del vestido vintage Norman Harnell que Beatriz usó aquel día, el cual fue un préstamo de su abuela, Isabel II, y que la Reina usó en una cena de Estado a la que asistió en Roma en 1961.

En la otra imagen, los novios aparecen muy felices, tomados de las manos, mientras caminan y bajan las escaleras, teniendo como telón de fondo la casa de la infancia de Beatriz, Royal Lodge. Las imágenes han sido acompañadas de un mensaje de agradecimiento de parte de la Familia Real para todos aquellos que han enviado sus buenos deseos a los recién casados. “Su Alteza Real la Princesa Beatriz de York y el Sr. Mapelli Mozzi se han sentido conmovidos por los cálidos deseos que han recibido después de su boda, y están encantados de compartir dos fotografías adicionales de su feliz día. Las imágenes muestran a la Princesa Beatriz y al señor Mapelli Mozzi en los terrenos de Royal Lodge después de su boda”, se puede leer en la publicación. Al igual que los primeros retratos de la boda, compartidos la tarde del sábado, estas también fueron capturadas por el fotógrafo Benjamin Wheeler.

VER GALERÍA

Emocionado por los días felices que ha vivido tras su boda, Edoardo Mapelli también quiso expresar todo su amor por su ahora esposa, la Princesa Beatriz, publicando una serie de tres fotografías del día de su enlace en su perfil de Instagram. Dos de ellas son las que la Familia Real ha publicado en sus redes sociales, mientras que la otra se trata de una imagen inédita del día del enlace, en la que se puede observar a la pareja completamente enamorada posando bajo la sombra de un enorme árbol, saltando a la vista la argolla de matrimonio de Edo y el brazalete de oro que usó Beatriz. Junto a las instantáneas, Mapelli escribió una hermosa dedicatoria para su esposa, haciendo referencia a uno de los poemas que se leyeron durante la ceremonia, I Carry Your Heart With Me (I Carry It In), de E. E. Cumming. Dichas imágenes habían desaparecido de las redes sociales de Edo y solo estuvieron públicas por algunos minutos. Sin embargo, más tarde volvieron a aparecer en el feed de Instagram del novio.

Una íntima celebración

La ceremonia tuvo lugar a las 11:00 horas del viernes 17 de julio y fue seguida por una discreta recepción. De acuerdo con The Sun, la celebración se llevó a cabo fuera de la propiedad, cumpliendo con las reglas de distanciamiento social. Se llevó a cabo al interior de la carpa conocida como 'The Duke of York', la cual estaba llena de sofás, una máquina de discos, cerveza de barril y un tablero de dardos. También ofrecieron a los invitados cócteles especiales y catering a la carta. Los novios pensaron muy bien en todos los detalles, tanto, que incluso contrataron un castillo infable que sin duda disfrutó Wolfie, el hijo de cuatro años de Edoardo.

VER GALERÍA