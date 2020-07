Beatriz eligió un vestido de novia vintage del clóset de la Reina Isabel

Con la liberación de los dos retratos de la boda de la Princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi, se ha podido desvelar uno de los grandes misterios, el vestido de novia elegido por la nieta de la Reina. Desde ayer, cuando se dio a conocer el enlace que se realizó en la Royal Chapel of All Sants en Royal Lodge Windsor, se anticipó que la Princesa había llevado el mismo vestido que tenía planeado para el enlace del 29 de mayo que no pudo ser, pero poco más se sabía. Mucho se especuló en medios británicos que había elegido una conocida marca de novias, pues a principios de año se les había visto en una de sus tiendas, pero nada más lejano de la realidad.

La Princesa Beatriz llevó un hermoso vestido vintage Norman Harnell, préstamo de Su Majestad, la Reina Isabel. Sin duda, esto ha sido un hermoso guiño a la abuela que siempre la ha apoyado y se podría decir que es la primera novia real de la época moderna en recurrir al baúl de los recuerdos para su vestido de novia.

Esta elección no es poca cosa, pues Norman Harnell fue el encargado de realizar el vestido de la coronación de la Reina, además del vestido de novia tanto de la monarca como el de la Princesa Margarita, sentando un emotivo precedente en la Familia Real. Pero, ¿cuándo le vimos este diseño en específico a la Reina Isabel? La orgullosa abuela de la novia llevó el hermoso diseño en una cena de Estado a la que asistió en Roma en 1961. Debido a las bajas temperaturas de aquella ocasión, la monarca lo combinó con una piel sobre los hombros. Otra diferencia que se ve de aquel día a este momento hace 59 años, es que la falda contaba con un volumen mayor al que se pudo ver ayer, en un look diferente de novia moderna.

El vestido se encuentra hecho en tafeta Peau De Soire, en distintos tonos de marfil, con algunos detalles en el mismo color de satín duquesa y con mangas de organza. El diseño cuenta con incrustaciones de diamante y cuenta con una figura plisada en el torso. Para poder adaptarlo al cuerpo de la Princesa y a su nueva función como vestido de novia, fue ajustado por Angela Kelly -quien tiene la responsabilidad de vestir a la Reina Isabel- y Stewart Parvin.

La melena completamente suelta y peinada de lado hizo que se pudiera apreciar a la perfección la tiara de la Reina Mary, que la Reina prestó a la novia en su día. Y sí, es la misma que ella usara el día de su boda.

El ramo

Y como no hay novia sin ramo, la Princesa llevó un hermoso bouquet de jazmines, arvejillas en rosa pálido y crema, rosas salvajes en marfil, rosas de jardín en rosa, flores de cera rosadas y astilbes en rosa pálido. Como es tradición, no pudo faltar un ramito de mirto, que llevan todas las novias de las Familias Reales. La pareja quiso hacer un especial agradecimiento a los equipos de jardinería de The Savill Garden y Windsor Great Park, que fueron los invernaderos encargados de las flores del enlace. Tal como dicta la tradición, el ramo de Beatriz ya se encuentra en la tumba del Soldado Desconocido en la Westminster Abbey.

Por su parte, el novio llevó, como se utiliza en aquel país, un morning suit. También se dio a conocer que el anillo de la Princesa Beatriz estuvo diseñado por Shaun Lane, mientras que Edo ha llevado una argolla vintage diseñada por Josh Collins. Hay que recordar que en su momento, el novio mandó diseñar el anillo de compromiso para su enamorada en una joyería en Londres.

