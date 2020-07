La Reina nombra caballero al Capitán Tom Moore en la ceremonia más emocionante

Los últimos parecieran una cadena interminable de malas noticias, pero en medio de la tempestad es siempre cuando salen a relucir los grandes héroes. Ese es el caso del Capitán Moore, un veterano de guerra que a sus 100 años decidió que no se podía quedar de brazos cruzados ante la lucha contra el coronavirus. Bien armado con su andadera, el ingenioso veterano ideó ofrecer hacer caminatas alrededor de su casa -lo único permitido por la pandemia- para invitar a la gente a donar dinero por kilómetro recorrido. Lo que nadie imaginaba es que juntaría más de 32 millones de libras esterlinas. Enterada de esta situación, la Reina Isabel, a quien Moore siempre refiere con enorme respeto, decidió no solo volverlo caballero -el mayor honor en aquel país-, sino hacerlo en una ceremonia especial, dedicada únicamente para él (a la que asistió justamente después de la boda de la Princesa Beatriz).

Fue así que esta mañana, haciendo una excepción en la estricta cuarentena que ha llevado, la Reina Isabel se encontró con el Capitán Tom Moore en los jardines del Castillo de Windsor. Las sonrisas de la monarca y el veterano solo reflejan el espacial momento que se estaba viviendo. Debido a las precauciones sanitarias, se decidió llevar a cabo la ceremonia al aire libre y únicamente con sus dos protagonistas presentes, lo que hizo que se rodeada de una mística muy especial. A la distancia, la familia del oficial de la Segunda Guerra Mundial veía emocionada lo que sucedía, para acercarse a saludar a la Reina en el último momento.

Tal como dicta la tradición, la Reina tomó la espada de su padre, el Rey George VI, y aunque el Capitán no se pudo hincar, le hizo el nombramiento de forma oficial, pues desde ahora será conocido como Capitán Sir Tom Moore. Muy simpáticamente, el nuevo caballero dijo a la Reina: “Si me hinco ahora, nunca me podría volver a levantar señora”. Éste es el primer compromiso oficial que la Reina tiene con un miembro del público desde marzo pasado, haciendo que fuera una ocasión aún más especial.

Se sabe que la Reina realizó la ceremonia justamente después de haber asistido a la boda de su nieta, la Princesa Beatriz, aprovechando el día para realizar la investidura. Fue precisamente por esta aparición que se supo el color que la Reina eligió para el enlace nupcial. Siguiendo la ceremonia habitual de este tipo de eventos, el gaitero de la Reina, el Mayor de la Gaita Richard Grisdale, del Royal Regiment of Scotland, tocó el instrumento para anunciar la llegada de la monarca.

Esta mañana, el Capitán compartió en su cuenta de Twitter -manejada por su hija-: "¡Buenos días! Listo y preparado para lo que es un día muy especial. Gracias a todos por sus buenos deseos, como siempre, abrumado por todo su apoyo". Por supuesto, con este mensaje nadie sospechaba que se trataría del nombramiento de caballero que tanto ha sido solicitado en los últimos meses, después de que comenzara la hazaña del veterano.

El mensaje del Palacio

Aunque todavía no se ha confirmado, el Palacio de Buckingham cree que ésta es la única ocasión en la que se ha realizado una investidura como ésta. En un caso especial, en vez del típico mensaje que se pone en el perfil del Palacio de Instagram en estas ocasiones, esta vez se decidió escribir: “¡Levántese Capitán Sir Thomas Moore! Hoy la Reina otorgó el Honor de Caballero al Capitán Tom Moore en una Investidura en el Castillo de Windsor. En abril, el veterano de la Segunda Guerra Mundial, el Capitán Sir Tom Moore empezó 100 vueltas en su jardín para reunir 1,000 libras esterlinas para las caridades de la NHS y ahora ha recaudado 32 millones de libras esterlinas, y ha inspirado a tanta gente a través del camino. Hoy los increíbles logros de recaudación del Capitán Sir Tom Moore son reconocidos con el título de caballero. La Reina otorgó al Capitán Sir Tom Moore la insignia Knight Bachelor, después de nombrarlo caballero con la espada que perteneció a su padre, el Rey George VI…Felicidades Capitán Sir Tom Moore”.

