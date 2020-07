Por parte de la familia de Edoardo Mapelli Mozzi Los títulos que adquiere Beatriz de York tras su boda -y no son británicos- La nieta de la Reina se vuelve parte de la aristocracia italiana con su boda

Después de que se pensara que tendrían que esperar para cumplir su sueño de llegar al altar, esta mañana la Princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi han tomado por sorpresa al mundo con una ceremonia secreta. La pareja ha contraído matrimonio en la Royal Chapel of All Saints en Royal Lodge Windsor, al parecer con apenas un par de decenas de invitados, siguiendo las regulaciones sanitarias de Gran Bretaña. Pero si, todavía hay un halo de misterio alrededor de lo que sucedió en la capilla real, hay algo que se tiene claro. Tal como ha sucedido tras otras bodas reales, la novia ha recibido un nuevo título nobiliario, lo curioso es que en esta ocasión, no se trata de uno británico, sino italiano.

Mientras los hijos que Beatriz y Edoardo podrían tener en el futuro sí son parte de la línea de sucesión al trono, no se ha anunciado que la Reina les haya entregado algún título tras sus nupcias. Lo que sí se sabe que es que la Princesa ha heredado por parte de la familia de su ahora esposo los llamamientos Contessa o Nobile Donna (mujer noble). Esto lo explicó hace algunos meses el padre de Edoardo, el Conde Alessandro Mapelli Mozzi, descendiente de la aristocracia italiana. “Edoardo es el único descendiente varón llevando la familia a la próxima generación. Él es un conde, su esposa condesa automáticamente, y cualquiera de sus hijos serán condes o nobile donna”, dijo al Mail Online en su momento.

Pero ese título no es lo único que heredará Edoardo. Aunque el joven italiano ha hecho su propio nombre en el mundo inmobiliario, en el que es muy exitoso, Edoardo heredará la residencia familiar conocida como Villa Mapelli Mozzi en Casatenovo, al norte de Italia -aproximadamente a una hora de Milán-. El lugar es descrito como espectacular, con 13 habitaciones, un impresionante jardín y su respectiva alberca.

Familias unidas desde hace décadas

El padre de Edoardo es el excompetidor olímpico, Alessandro Mapelli, que estuvo casado con la madre del novio, Nikki Burrows por cinco años y tienen dos hijos juntos, Natalia, de 38 años, y Edoardo de 37. Desde 1972, las familias de los novios son muy amigas, con Alessandro conociendo a Sarah Ferguson en el resort de esquí Verbier en 1972. La amistad es tal que, hace unos días, cuando la Duquesa de York reveló en dónde estaban pasando la cuarentena Beatriz y Edo, se refirió a Nikki como su gran amiga.

La relación de la pareja se comenzó a rumorar en octubre de 2018, coincidiendo con la boda de la Princesa Eugenia y Jack Brooksbank, pero en aquella ocasión Edoardo no acompañó a Beatriz. Con el paso de los meses poco a poco comenzaron a dejarse verse juntos, primero de forma discreta en la escena nocturna de Londres y tiempo después, haciendo su debut en un evento en Nueva York. Fue en septiembre de 2019 que la pareja anunció su compromiso, después de haber pasado un romántico verano en Italia.

Aunque la boda estaba programada para el 29 de mayo, conforme se fueron dando a conocer las restricciones por la pandemia, los planes fueron cambiando. La primera sacrificada fue la recepción que la Reina iba a ofrecer en los jardines del Palacio de Buckingham después de la ceremonia religiosa. La recepción nocturna en un conocido lugar de Londres se canceló después, y más tarde se habló de la posibilidad de hacer la ceremonia religiosa solamente con 2 invitados, pero llegó el momento en que cancelar la boda real fue la única opción. El enlace de este viernes ha llegado por sorpresa, después de que la pareja pasara la cuarentena junta.

