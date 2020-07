Jazmin Grace, la hija de Alberto de Mónaco, da positivo al coronavirus

Fue justamente cuando comenzó la cuarentena alrededor del mundo que el Príncipe Alberto de Mónaco dio a conocer que había resultado positivo al coronavirus. Desde entonces, el hijo del Príncipe Rainiero se ha recuperado satisfactoriamente y ha podido retomar su agenda de forma habitual, eso sí, manteniendo todos los protocolos de salubridad necesarios para regresar a la vida en el principado. Desgraciadamente, cuando todo parecía marchar viento en popa, su hija mayor, Jazim Grace, ha tomado las redes sociales para informar entre lágrimas que se le ha diagnosticado con Covid-19.

Fue precisamente, cuatro meses después del diagnóstico de su padre que la joven de 28 años quiso compartir la noticia a través de un emotivo video en su cuenta de Instagram. “Hola a todos, solo quería tomar un momento de su tiempo hoy”, comienza el mensaje en el que Jazmin explica que en las últimas semanas ha estado un poco ausente de las redes sociales y que espera que todos estén siguiendo las medidas de cuidado necesarias.

“He tenido que aceptar algunas noticias hoy. Me llamaron esta mañana del hospital donde me hice la prueba del Covid-19 y salí positiva. No fue un shock para mí porque durante esta última semana he tenido síntomas de Covid-19. Solo quiero decir que he sido muy cuidadosa, me he estado distanciando socialmente, solamente he salido a comprar la despensa o cosas de esa naturaleza, y siempre uso mascarilla y siempre sanitizo. Desafortunadamente, he visto a gente alrededor de mí que no han seguido las reglas y eso me asusta, porque mucha gente está harta -que yo sé que todos estamos-, pero eso no nos debería llevar a pensar que esto es algo para politizar o que usar un cubrebocas te hace invencible”.

“Mucha gente tiene síntomas diferentes o son asintomáticos, así que creo que son momentos muy difíciles para entender lo que está pasando, especialmente si no te está afectando, pero espero que pueda ayudar aunque sea a una persona con este testimonio personal porque en estas semanas he estado muy enferma. Muchos síntomas como de influenza, pero en la noche del 4 de julio empecé a tener comezón en la garganta y a no sentirme yo misma, un poco rara, un poco cansada, cosas así. Y esa noche me puse ansiosa, empecé a sentir fiebre llegando, escalofríos, dolores muy fuertes en el cuerpo. Desperté con fiebre muy alta, tuve fiebre por tres días”, la joven explica que intentó contener la fiebre como se ha recomendado.

Jazmin cuenta que trató de cuidarse, descansando, tomando muchos líquidos, pero que tenía fuertes migrañas, especialmente el día en el que se hizo la prueba. Todavía no se encuentra completamente recuperada, pero lo peor ha pasado, según cuenta, además se dice agradecida por ser joven y haber cuidado mucho de su salud en los últimos años, para poder darle batalla a este padecimiento. Lo único que dice le preocupa mucho es el tema respiratorio, pues toda su vida ha tenido asma.

“No piensas que te vaya a pasar y yo pensé que estaba siendo muy, muy cuidadosa, pero eso te demuestra que no sabemos, que no sabemos lo suficiente. Y que aunque somos jóvenes y resilientes para combatirlo, no se lo deseo a nadie. Y no sabemos cómo lo va a manejar cada uno de nuestros cuerpos. Soy una sobreviviente, estoy pasando esto y estoy tan agradecida por ello, pero quería compartir esto con ustedes para darles una advertencia o algo que pensar, y aquí estoy si alguien tiene alguna pregunta que yo pueda responder de haber pasado personalmente por esto”, continúa, explicando que quiso compartir esta información privada para ayudar y que está intentando no sentir una derrota el haberse contagiado.

Qué conmovió a Jazmin Grace

Para finalizar, Jazmin se conmovió: “Este virus no discrimina, he perdido amigos por este virus. Ha habido mucha pérdida este último año y ha sido muy difícil. Todos somos humanos, sé que muchos de nosotros no lo tendremos…Solo quiero que todos, especialmente en Estados Unidos lo tomemos enserio, y tratemos de solucionar este problema y superar esto. Es solo por ahora, tenemos que usar el cubrebocas, tenemos que sanitizar, tenemos que distanciarnos socialmente, no es para siempre. Pero se quedará más tiempo si no tomamos las acciones necesarias ahora y lo tomamos enserio. No es político, es sobre la salud. Y sin la salud no somos nada.

