En el Girl Up Leadership Summit Meghan reaparece para inspirar a las niñas con un poderoso discurso en su primer gran acto fuera de la realeza La Duquesa de Sussex envió un video desde su residencia en Los Ángeles

Desde su residencia en Los Ángeles, Meghan Markle ha reaparecido a través de un video para participar en el Girl Up Leadership Summit. Después de haber sido vista hace un par de días con el Príncipe Harry en California, Meghan tomó la palabra en un video de casi nueve minutos para dar un discurso en el que continuó el mensaje que quiso dar hace unos días en la graduación de su antiguo colegio.

“Es una alegría tan grande el hablar hoy con ustedes. A las jóvenes mujeres alrededor del mundo…muchas de ustedes llevan años personificando e incluso actuando el cambio que queremos ver en el mundo…quiero compartir algo con ustedes, aquellos en los pasillos de los lugares de poder, los legisladores, líderes mundiales y ejecutivos, toda esa gente depende de ustedes, más de lo que ustedes dependen de ellos. Y así están las cosas, ellos lo saben. Ellos saben que ustedes, a una edad mucho más temprana que cualquier comparación moderna, están imponiendo el ritmo para la equidad humana, no figurativamente, sino literalmente. Ésta es una humanidad que las necesita desesperadamente. De impulsarlos, de impulsarnos, a una dirección más inclusiva, más justa y más empática. A no temerle al debate, sino a estar en cargo del debate”. La Duquesa celebró como las jóvenes están organizando movilizaciones para atacar todos los temas, desde el calentamiento global hasta la desigualdad social.

“Les digo, sigan desafiando, sigan empujando, háganlos un poco incómodos, porque es solo en esa incomodidad que se hacen las condiciones para reimaginar los estándares de nuestras políticas y nuestros líderes”, dijo Meghan sobre la presión de las jóvenes a los líderes, “Creo que estamos en el precipicio de la transformación. Podemos acelerar el ritmo del cambio”.

“A menudo a su generación se le refiere como nativos digitales, y ustedes entienden que nuestro mundo en línea tiene el poder de apoyar y reafirmar tanto como puede lastimar. No se supone que debemos destruirnos, estamos destinados a elevarnos. Así que usa tu voz, tanto en línea como fuera de ella, para hacer eso. Elevar al otro, apoyarlo. Siempre habrá voces negativas y algunas veces esas voces pueden parecer más, y a veces pueden parecer dolorosamente fuertes. Ustedes pueden y deben usar sus propias voces para eliminar el ruido. Porque eso es lo que es, ruido. Pero sus voces son las que dicen la verdad. Y (la) esperanza. Y sus voces pueden y deben ser más fuertes”, continuó.

Meghan mencionó a algunas mujeres que admira, como Jacinda Ardern, primer ministro de Nueva Zelanda. “Creer en la equidad no es suficiente, tenemos que hacer algo más que creer, tenemos que luchar por ella todos los días”, dijo.

Inspirándose en el Dalai Lama

La Duquesa continuó recalcando la importancia de la compasión, para lo que usó una de las frases del Dalai Lama. “Las reto a ampliar ese sentimiento. El Dalai Lama decía famosamente: ‘La compasión es el radicalismo de nuestra era’. La compasión significa ver el dolor que sufren otros y saber que es nuestro deber el intentar ayudarles a superarlo. Sigan creyendo en ustedes, crean en lo que las hace únicas. Y no tengan miedo en hacer lo correcto, incluso cuando no es popular, incluso cuando no se ha hecho antes, incluso si le da miedo a la gente, incluso si te da miedo a ti”.

Meghan dijo a las chicas que entendía que ante el panorama actual es fácil abrumarse, pero las invitó a actuar paso por paso, pues les prometió que al final del camino todo suma. Les pidió ubicarse en su realidad actual e ir actuando poco a poco. “Estoy extremadamente orgullosa de lo que ya han conseguido. Por favor, continúen honrando la convicción y compasión que se ha despertado en ustedes. Las estoy apoyando, como mi esposo, y como Archie para que continúen marchando, abogando y guiando el camino”, finalizó.

