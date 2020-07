Acompañada de su hija Iman, Rania de Jordania se anota a los colores veraniegos

Poco a poco, Rania de Jordania ha ido retomando su agenda pública después del confinamiento que se vivió en su país. Hay que recordar que la nación de 10 millones de habitantes fue una de las más estrictas durante el aislamiento, tiempo en el que Rania tuvo algunas apariciones desde casa a través de videollamadas, el medio que facilitó el trabajo de los royals. En esta ocasión, la esposa del Rey Abdalá se hizo acompañar de su hija mayor, la Princesa Iman, quien visitó con ella Um Qais, donde antes se ubicaba la urge romana Gádara, parte de la Decápolis.

“Ame pasar tiempo con Iman y la maravillosa gente de Beit Al Baraka y Beil Al Ward en Um Qais hoy. ¡No puedo recomendarlo más!”, escribió Rania, quien con esta visita parece estarse sumando a la tarea de otras royals de recorrer comercios locales y poner la mirada sobre lugares a los que la gente puede acudir para reactivar la economía de su país. En las imágenes que acompañaron este texto, se puede ver a Rania e Iman conociendo un poco más de lo que se hace en estos lugares, dos zonas turísticas de la ciudad.

Aunque siempre más tímida que sus hermanos y su madre, Iman se animó a aprender a bordar una de las clásicas palestinas, típicas de aquella región. Entre risas, siguió a detalle las instrucciones de una de las artesanas del lugar. Su madre no se quedó atrás, trabajando en un grabado de madera, mientras su hija le tomaba algunas fotografías. La travesía comenzó con madre e hija subiéndose al coche y viviendo un momento de paseo. Con Rania tras el volante e Iman a cargo de la música que escuchaban, la Reina y la Princesa hicieron lo más que pudieron de estos días juntas.

El look de Rania

Como suele ser en cada una de sus apariciones, Rania llamó la atención con el atinado outfit que eligió para la ocasión. Al tratarse de un día de paseo con su hija, se inclinó por la versión más casual de su guardarropa. Dando un toque de color veraniego a su look, llevó una blusa de satín en rosa con motivos en blanco de Off White. La blusa con solo dos botones y un fajín en la cintura se encuentra completamente agotada, pero tenía un precio de 857 euros (alrededor de $21,686 pesos mexicanos). Además se trata de un juego con falda, por lo que no sería raro que pronto la veamos en Rania.

En lugar de lucirla así, Rania quiso darle un giro casual a su look combinándola con culottes blancos que combinaban a la perfección con sus tenis Adidas blancos con detalles en rosa pálido. Por supuesto, su infaltable Apple Watch, también en rosa, fue parte de este look que contó también con un sencillo bolso artesanal de cuentas para su celular, que llevó cruzado para su comodidad durante la visita. Madre e hija llevaron cubrebocas, siguiendo los protocolos de seguridad, removiéndolos al momento de tomarse fotografías. Además, en algunas de las actividades, se les solicitó llevar guantes quirúrgicos para poder trabajar con comida.

El confinamiento ha hecho que los Reyes pasen más tiempo en familia con sus hijos y es que Iman, al igual que en su momento hizo el Príncipe Hussein, estudia en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. En las oportunidades que tiene de estar en casa, siempre se da tiempo de acompañar a su madre en alguno de sus compromisos, incluso si se trata de alguna visita internacional.

