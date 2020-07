Harry y Meghan admiten que es tiempo de tener conversaciones ‘incómodas’

Desde su residencia en Los Ángeles, el Príncipe Harry y Meghan Markle han reaparecido juntos en una videoconferencia con jóvenes líderes para discutir sobre la justicia y la igualdad de derechos. Como parte de las videollamadas semanales que el Queen’s Commonwealth Trust, del que son patrones, tiene como respuesta al movimiento del movimiento Black Lives Matter, los Duques de Sussex quisieron tomar la palabra. Aunque cada uno había tenido sus llamadas por separado, ésta es la primera vez en varias semanas en las que tienen una aparición conjunta como ésta. Aunque en este tipo de compromisos había preferido aparecer en solitario, posiblemente para poder cumplir con un mayor número de encuentros, en donde sí que habían trabajado hombro con hombro fue en la caridad en la que fungieron como voluntarios para preparar comidas para los más necesitados.

“Cuando ves el Commonwealth, no hay manera en la que podamos seguir adelante sin reconocer el pasado. (Hay) tanta gente ha hecho un increíble trabajo en reconocer el pasado y al tratar de corregir esos errores, pero pienso que todos sabemos que hay mucho más por hacer, todavía. No va a ser fácil y en algunos casos no va a ser cómodo, pero se necesita hacer, porque, qué creen, todos se benefician”, dijo el Príncipe Harry en la conversación con Chrisann Jarrett, co-fundador de We Belong, una fundación de chicos que migraron al Reino Unido, y Alicia Wallace, directora de Equality Bahamas-.

Meghan también quiso tomar la palabra, al hablar sobre la equidad como un derecho humano fundamental. “Vamos a tener que estar un poco incómodos ahora, pero es solo pasando esa incomodidad que llegaremos al otro lado de esto y encontrar un lugar donde la marea alta levante todos los barcos. La equidad no pone a nadie atrás, nos da a todos la misma oportunidad, lo que es un derecho humano fundamental”, dijo la Duquesa, que ya antes había dado su opinión sobre el movimiento Black Lives Matter.

Harry quiso tocar el tema de los prejuicios inconscientes que se pueden tener por desconocimiento: “No podemos negar o ignorar el hecho de que todos nosotros hemos sido educados para ver el mundo de forma diferente. Sin embargo, una vez que empiezas a darte cuenta de que hay ese prejuicio ahí, entonces lo tienes que reconocer, tienes que hacer el trabajo para estar más atento…para que puedas ayudar a enfrentar algo que está tan mal y no debería ser aceptable en la sociedad actual”.

“El cambio se necesita y está llegando. El optimismo y la esperanza de que tenemos es de escuchar y hablar con gente como ustedes, porque no hay vuelta atrás ahora, todo está caminando hacia delante. Las soluciones existen y el cambio se está dando más rápido que nunca antes”, finalizó el Duque.

La promesa de Harry

Ésta es la segunda vez en la que el Príncipe toca el tema en las últimas semanas, después de que se le escuchara mostrar su postura en el discurso que dio durante la entrega virtual de los Diana Awards en memoria de su madre. El Príncipe mencionó cómo su mamá siempre defendió las causas en las que creía y no le importó si se trataba de algo poco popular o ‘incómodo’. En aquella ocasión, también hizo una promesa personal de acabar con el racismo institucional. “Quiero que sepan que estamos comprometidos en ser parte de la solución y en ser parte del cambio que ustedes están liderando. Ahora es el momento y sabemos que ustedes pueden hacerlo”, dijo a los jóvenes que fueron homenajeados.

