La triste noticia que recibieron Harry y Meghan

El Príncipe Harry y Meghan Markle han sufrido tristes noticias este jueves, cuando se anunció que 360 elefantes fallecieron sin razón aparente en el territorio de Botsuana. Es bien sabido que los Duques de Sussex tienen muy cercana a su corazón la causa de salvaguardar a los paquidermos, con tanto interés que en el primer trabajo que Meghan ha realizado después de su boda, ha sido en la narración de un documental sobre estos animales. De hecho, el sueldo que recibió por esta producción de Disney fue donado en su totalidad a Elephants Without Borders.

Botsuana es un lugar especial para la pareja, no solamente es uno de los refugios de Harry, a donde viaja desde que era muy joven cuando necesita un respiro de la vida; sino que se trata del primer destino a donde viajó con Meghan. En el 2017, la pareja visitó este lugar para trabajar con Elephants Without Borders, la caridad que se dedicar a prevenir que los elefantes sean cazados o asesinados por los traficantes de marfil.

Según se ha reportado, cientos de animales fueron encontrados al sur del país africano. Según ha relatado el Dr. Niall McCann, director de conservación de la caridad británica National Park Rescue, a la BBC, desde mayo pasado comenzaron a notar que algo sucedía al sobrevolar el Okavango Delta. “Se vieron 169 en un vuelo de tres horas. El poder ver y contar esa cantidad en un viaje de 3 horas es extraordinario. Un mes después, más investigaciones identificaron muchos más cadáveres, trayendo el total a 350. Esto no tienen ningún precedente en términos de cantidades de elefantes muriendo un en solo evento que no está relacionado con la sequía”, explicó.

Según se sabe, el gobierno de Botsuana se encuentra realizando pruebas a los cadáveres, pero todavía no se ha logrado identificar la causa de la muerte. Apenas el año pasado, en un desafortunado giro, el país levantó la prohibición de caza que se había impuesto en el 2014. Hay que recordar que Botsuana tiene la población más grande de elefantes en todo el mundo, con más de 100,000 ejemplares en total libertad en los parques del país y lugares abiertos.

La cercana relación de Harry con los elefantes

Durante tres semanas, del verano del 2016, Harry estuvo trabajando en Malawi con African Parks, durante una de las relocalizaciones de elefantes más grandes de las que se tenga registro. Este proyecto tenía como propósito el traslado de 500 ejemplares. Las imágenes de aquel julio mostraban a un Príncipe completamente entregado en la tarea, trabajando hombro con hombro con los voluntarios, que hacían personalmente el proceso de sedar al animal, para después marcarlo y trasladarlo con el resto de su familia. Harry se dio a la tarea de explicar cada una de las imágenes, dejando claro que tuvo un acercamiento de primera mano con este trabajo que demuestra la cercanía que tiene con los paquidermos.

Hasta el momento, poco se sabe qué es lo que ha pasado con los elefantes de Botsuana, lo único de lo que se tiene registro es que el 70% de los fallecimientos se ha dado en la cercanía de pozos de agua. A pesar de esto, no hay rastro de que hayan sido envenenados, aunque todavía no se ha descartado esta teoría por completo. Lo único que se ha podido descartar oficialmente es el ántrax. Según el director de vida salvaje de Botsuana, las restricciones de la pandemia han hecho que sea más difícil determinar la causa detrás de esta situación. De hecho, según ha dicho a The Guardian, solo han podido identificar a 280 de los 350 elefantes que se reportan muertos.

