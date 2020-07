Desde su hogar Lo que la cámara no captura, el minivestido de Kate Como muchos al hacer home office, Kate se dio una licencia con su nuevo look

Las bromas sobre los muchos oficinistas que para trabajar desde casa solo se arreglan hasta donde se verá en la videollamada y se quedan cómodos en la parte inferior, han llegado a la Familia Real. La Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, que suele ser muy recatada en su guardarropa, sobre todo cuando del largo de sus faldas se trata, se ha dado una licencia en su más reciente videollamada. Aunque bien podría haber pasado desapercibido, su look en su más reciente aparición ha llamado la atención porque lejos de sus vestidos florales y largos que ha lucido durante la cuarentena, en esta ocasión ha sorprendido con un coqueto look de tweed. A pesar de que solamente se veía la parte superior, los seguidores de su estilo no tardaron en buscar la pieza que ha resultado más reveladora de lo esperado.

Kate y William quisieron conmemorar el Día de Canadá con una videollamada al equipo del Fraser Health’s Surrey Memorial Hospital de British Columbia. Tal como ha hecho en sus visitas al país de la hoja de maple, Kate quiso rendir homenaje a la nación que es parte del Commonwealth a través del color de vestimenta. En esta ocasión recurrió a un vestido de tweed con mangas cortas y cuello redondo de Alexander McQueen. Con un precio de 1,560 euros (alrededor de $39,370 pesos mexicanos), este diseño está hecho en Italia en un predominante rojo combinado con blanco y negro.

El look es por demás estiloso, sobre todo para estar en casa, pero lo que más ha llamado la atención es lo corto que es. Hay que recordar que la Duquesa de Cambridge hace un esfuerzo consciente por siempre cumplir con los protocolos de la realeza y evita a toda costa las faldas y vestidos cortos, sobre todo considerando su 1.75 m de estatura. Pero parece que, como muchos están haciendo al momento de conectarse a una videollamada, aprovechó el que no quedaría al descubierto esta parte de su cuerpo para darse una licencia, pues con los dedos de una manos se puede contar las veces que ha llevado algo por encima de la rodilla. Aunque algunos seguidores de su estilo creen que este look del 2017 pudo haber sido alterado, agregándole algunos centímetros a la falda para que se lo quedara.

Con la melena de lado y el bronceado que tanto ella como William han presumido en sus más recientes apariciones -al parecer, producto del trabajo en el jardín que la Duquesa ha estado haciendo con sus hijos-, se alcanzó a ver que Kate llevó unas arracadas doradas, pero por la baja calidad de la imagen no han sido identificadas.

El lazo de los Cambridge y Canadá

En la llamada realizada por los Duques, hicieron la promesa de visitar Canadá cuando les sea posible y es que hay que recordar que la pareja tiene una estrecha relación con aquel país. Se trata del primer país que visitaron de forma oficial como los Duques de Cambridge después de su boda en el 2011 y volvieron a visitarlo en el 2016. En esta ocasión, la Princesa Charlotte hizo su primera aparición en un compromiso oficial regalando las más tiernas imágenes durante una fiesta con otros pequeños.

“Solo quería tocar base y decirles lo orgullosos que estamos de todos ustedes y de todos en la primera línea que han guiado, muy estoicamente, con mucha valentía y han puesto el cuidado de los pacientes en primer lugar, y han hecho un trabajo fantástico. Así que, muy bien hecho a todos ustedes y espero que Catherine y yo podamos venir y visitarlos algún día y decirles esto en persona”, dijo el Príncipe William, mientras Kate agregó: “Es un papel increíble el que ustedes están jugando y uno muy difícil también, así que estamos admirados de todo lo que hacen”.

