Por la pandemia Hasta la Reina tendrá que cambiar sus planes de verano, su clásico viaje a Balmoral está en duda Si se mantienen las restricciones entre Inglaterra y Escocia, no podrá ir a su casa de verano

El mundo está viviendo momentos complicados en los que las vacaciones en Ibiza, Capri o Disney están teniendo que ser reagendadas este verano. Sin importar que seas la Reina Isabel, las restricciones de viaje están haciendo que todos tengamos que repensar nuestros planes habituales. Y es que tal como ha sucedido con algunos de los eventos más importantes de su calendario como su asistencia al Royal Ascot, o como el tradicional Trooping the Colour, con el que año con año celebra su cumpleaños, otro de los hábitos más conocidos de la monarca podría sufrir una modificación.

Año con año, la Reina deja el Palacio de Buckingham a finales de julio con destino a su residencia de Balmoral en Escocia para pasar sus vacaciones de verano hasta septiembre. Es precisamente en este período que la residencia oficial abre sus puertas por única vez en el año para recibir visitantes, proporcionando cada verano una exposición diferente con la que se puede conocer más de la Familia Real británica, algo muy esperando por los seguidores de la realeza. Pero este año, las cosas serán diferentes. Mientras que el Royal Collection Trust -organismo encargado de los palacios- no ha dado a conocer una fecha de apertura o si se planea algo para este verano; debido a las restricciones impuestas en aquel país, parece casi imposible que la Reina pueda viajar a Balmoral este año.

Aunque el Palacio de Buckingham no ha informado sobre los planes de verano de la monarca, que se encuentra pasando la cuarentena en el Castillo de Windsor con el Príncipe Felipe; lo que se sabe a nivel oficial es que el gobierno está pidiendo que se limiten los viajes no esenciales entre Inglaterra y Escocia. Esto se debe a que ambos países tienen diferentes medidas ante la pandemia, y el comportamiento del contagio en estos dos lugares ha sido muy dispar. Mientras Inglaterra ya se encuentra en la fase 3 de la reapertura, con la posibilidad de reservar hoteles y viajar dentro del mismo país; en Escocia todavía se vive la fase 2.

A pesar de que esto no proyecta el mejor panorama, la realidad es que las cosas pueden cambiar conforme vayan avanzando las cifras. Se espera que el 15 de julio se pueda conocer un avance en la situación y que haya la posibilidad de que las restricciones de viaje cambien, permitiendo el viaje de la Reina -del cual no se sabe si quiera si sigue en pie-. También, las precauciones tomadas por la familia podrían permitir que la pareja realizara el viaje. Apenas hace unas semanas, el Príncipe Carlos y su esposa, la Duquesa de Cornwall, pudieron dejar su residencia en Escocia para retomar su agenda en Londres.

La capacidad de adaptación

La realidad es que a pesar de ser fiel a sus costumbres y nunca cambiar sus hábitos, gracias a que creció en época de guerra, la Reina es altamente adaptable. Desde que comenzó la pandemia, no tuvo problema en hacer las alteraciones necesarias a su agenda y seguir las indicaciones que por su edad eran necesarias, para poder refugiarse con su marido en el Castillo de Windsor, donde se quedaron con apenas un pequeño equipo para apoyarlos.

No solo ha sido flexible para eliminar las grandes citas de su calendario, sino que la Reina se ha adaptado a las nuevas tecnologías. A sus 94 años, la Reina pudo conectarse sin problema a su primera videollamada, dejando ver que los nuevos tiempos van con ella y que está dispuesta a continuar trabajando con las medidas que sean necesarias. Por lo que si no puede viajar a Balmoral, seguramente no tendrá problema en quedarse en Windsor, donde se sabe ha pasado el tiempo montando a caballo y disfrutando, por primera vez en su vida, de unas semanas con la agenda libre.

