Como nunca antes, el entrañable posado padre e hijo de William y Carlos

Es un domingo de doble festejo para el Príncipe William, pues no solo celebra su cumpleaños número 38, además el Día de Padre. El Duque de Cambridge ha recibido una dulce felicitación pública de parte de su padre, el Príncipe Carlos, quien ha compartido una entrañable fotografía en la que aparecen ambos muy cariñosos, a través del perfil de Instagram de Clrence House. La imagen fue capturada en diciembre del año pasado por Kate Middleton, según se ha podido leer en la descripción que acompaña a la postal. “¡Deseo un feliz cumpleaños al Duque de Cambridge!”, se puede leer en el mensaje que ha publicado el hijo de la Reina Isabel en redes sociales. “Esta nueva foto del Príncipe de Gales y su hijo fue tomada por la Duquesa de Cambridge en diciembre pasado”, detalla. Los seguidores de la familia real británica han quedado fascinados con la hermosa postal, pues son pocas las veces en las que padre e hijo posan de forma cariñosa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Actualmente, William pasa la cuarentena al lado de Kate y sus tres hijos, los Príncipes George, Charlotte y Louis, en su casa de campo en Anmer Hall en Norfolk. El cumpleaños del hijo mayor de la Princesa Diana es el tercero que se celebra durante los meses que ha durado el confinamiento, pues Louis y Charlotte cumplieron años en abril y mayo, respectivamente.

A pesar del encierro, sin duda la familia se encargará de que William pase un día muy especial. En la víspera de su cumpleaños, el Palacio de Kensington publicó dos nuevas fotografías del futuro Rey y sus tres hijos para conmemorar la ocasión, las cuales fueron capturadas por la misma Kate Middleton. Las imágenes fueron tomadas en el jardín de su casa en Norfolk. En una de las postales, William y sus hijos posan en un columpio que fue un regalo de bodas para la pareja real en 2011, mientras que en la segunda, George, Charlotte y Louis juguetean recostados sobre el pasto encima de su papá, quien los mira cariñosamente con una enorme sonrisa en el rostro.

VER GALERÍA

Extraña a su familia

La familia real se ha mantenido en contacto entre sí a través de videollamadas, a lo largo de la cuarentena. Carlos hablo recientemente de lo mucho que extraña a sus seres queridos, durante una entrevista para el programa Sky News After The Pandemic: Our New World. “Realmente quieres abrazar a la gente. Bueno, no he visto a mi padre en mucho tiempo, va cumplir 99 la próxima semana, así que sí (lo extraño), o a mis nietos… he estado haciendo Facetime con ellos y está todo bien, pero…”, lamentó con tristeza.

VER GALERÍA