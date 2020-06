Nuevo revés para Harry y Meghan al registrar el nombre de su caridad

A pesar de que en las últimas semanas han mantenido un bajo perfil desde su residencia en Los Ángeles, el Príncipe Harry y Meghan Markle siguen acaparando titulares alrededor el mundo. Si hace unos días se decía que habían decidido cambiar sus planes para comenzar sus proyectos personales tras su baja como royals de la Familia Real debido a los retrasos propios de la pandemia, ahora se reporta un nuevo revés en este proceso. Según los tabloides británicos, los Duques e Sussex han tenido un nuevo problema al intentar registrar el nombre de su nueva caridad, Archewell, el cual está inspirado en el nombre de su primogénito Archie.

De acuerdo con The Sun, la aplicación de registro de este nombre fue rechazada debido a fallas en el trámite. El tabloide británico apunta a que no firmaron el documento y que no pagaron todas las tarifas correspondientes, por lo que el proceso no se pudo seguir como era esperado. Los representantes de la pareja de la firma legal Cobblestone Lane LLC habrían aplicado el 3 de marzo en la United States Patent and Trademark Office, pero el documento tenía una descripción ‘muy vaga’, por lo que no fue válida para comenzar el proceso.

“Las palabras ‘proveer un sitio web con contenido relacionado con la filantropía, donación monetaria, voluntariado y oportunidades laborales’, en International Class 35 también es indefinida y demasiado amplia, y debe ser clarificada para especificar la naturaleza del contenido provisto”, se lee en el mensaje que la firma legal recibió por parte de la USPTO, agregando: “La aplicación no estaba firmada, resultando en la aplicación no siendo propiamente verificada”. Con esta advertencia, la pareja ha recibido la oportunidad de entregar nuevamente toda la documentación propiamente llenada antes del próximo 22 de agosto.

Desde hace un tiempo, The Telegraph había reportado que la pareja tenía planes de lanzar de la mano de su caridad un sitio web (al que se hace referencia en el aviso de la aplicación), en el cual difundir el contenido relacionado con su labor. Ante esto, la pareja había dejado saber que debido a las circunstancias actuales, estaban enfocándose en apoyar en lo que fuera posible en cuanto a la pandemia, poniendo sus planes profesionales en pausa.

Problemas de registro

Ésta no es la primera vez que los Sussex pasan por el proceso de registro. Hay que recordar que en su momento se dijo que la pareja había pasado por todos los trámites para registrar el nombre Sussex Royal para su uso en todo tipo de cuestiones. Esto se hizo antes de que tras las negociaciones que se realizaron con la Familia Real quedara claro que no podrían usar la palabra Royal en su trabajo fuera de la realeza, pues ya no representarían a la Corona de forma oficial.

Este revés hizo que se vieran obligados a dejar por completo su cuenta de Instagram, así como el sitio web que acababan de estrenar al anunciar su retiro de su labor oficial. Se sabe que internacionalmente tenían registrado el nombre para diferentes ámbitos comerciales, aunque en su momento se explicó que habían hecho esto no con el fin de explotarlo comercialmente, sino para que nadie más pudiera hacerlo.

Ante estas dificultades fue que anunciaron el nombre Archewell, el que según explicaron surgió incluso antes de que comenzaran a usar Sussex Royal como su identificador. Con este nuevo bache, no se sabe cuándo se realizará el lanzamiento oficial que se tenía pensado para mayo, aunque por la pandemia, esta fecha había quedado descartada desde marzo pasado.

