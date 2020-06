El Príncipe William deja la cuarentena por primera vez

Tal como lo hicieran el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall, el Príncipe William también ha dejado la cuarentena esta mañana para asistir a su primer compromiso público en tres meses. Como sucedió alrededor del mundo, el Duque de Cambridge llevó un cuidadoso aislamiento con su familia en su casa de Norfolk, que dejó esta mañana para poder agradecer personalmente a los equipos de ambulancias por el trabajo que han hecho en la crisis sanitaria por el COVID-19. El Príncipe eligió la estación de King’s Lynn Ambulance, en el Queen Elizabeth Hospital de Norfolk, que se encuentra muy cerca de su residencia de campo Anmer Hall, para hacer esta primera aparición en público.

De muy buen ánimo, el Príncipe realizó todo el protocolo necesario antes de poder comenzar su visita. Se le tomó la temperatura y lavó sus manos antes de comenzar. Y aunque fue muy cuidadoso de todas las medidas, confesó que hay algo que todavía le cuesta mucho trabajo de esta ‘nueva normalidad’. “Todavía me cuesta el querer dar la mano. Estoy manteniendo mis manos a los lados”, dijo tras años de encabezar visitas oficiales en las que saludar a las personas que lo reciben es uno de los puntos más importantes.

El Príncipe tuvo la oportunidad de saber que el East of England Ambulance Service Trust permitió que se pudiera tener servicio las 24 horas y llevan ayudar a 6.2 millones de personas. Con 130 sucursales, la ayuda de los servicios de emergencia fue determinante en esta crisis en la que pudieron apoyar a todo tipo de ciudadanos. Hay que recordar que William fue piloto de ambulancias aéreas en las East Anglian Air Ambulance, por lo que tiene una cercanía especial con los servicios de emergencia, conociendo a profundidad su funcionamiento y el trabajo que realizan.

Aunque los tomes que se tocaron no son muy fáciles, sobre todo al abordar la salud mental de las personas de los equipos de emergencia -tema que es especialmente importante para los Duques de Cambridge-, William quiso agregar un toque de humor al revelar a qué se ha dedicado en su tiempo libre durante estos meses. “Me preocupa la cintura de la nación, también, con todos los chocolates y pasteles. He horneado mucho en casa. El chocolate me sale muy bien”, contó divertido, sumándose a los miles de personas que durante el aislamiento han apostado por la cocina como el nuevo hobby favorito, sobre todo cuando se trata de hornear un delicioso pastel.

Ésta no es la primera vez en esta cuarentena que el Príncipe hace referencia a su debilidad por el chocolate, algo que Kate dejó en claro en una de las varias videollamadas que realizaron a lo largo de los últimos tres meses. Pero si William ha caído en la tentación de la comida, la Duquesa de Cambridge ha confesado que ella se ha dedicado a la fotografía en los tiempos libres de las clases en línea de sus hijos mayores.

Retoman su agenda

El Príncipe William y su esposa Kate fueron los últimos royals de la Familia Real británica en salir en público antes de que comenzaran su cuarentena. Fue el 19 de marzo cuando visitaron personalmente al equipo que recibe las llamadas de emergencia del NHS, antes de aislarse en su casa de campo con sus tres hijos. Además, se ha resaltado la labor que hicieron a lo largo de estos tres meses, siendo los más activos a través de distintas videollamadas en las que se mantuvieron al tanto de todas las organizaciones con las que colaboran. Su papel en esta pandemia ha sido ampliamente reconocido por lo británicos, que han visto con buenos ojos su manejo de esta situación.

