Liza Minnelli niega siquiera conocer a Harry y Meghan

La mudanza del Príncipe Harry y Meghan Markle a Los Ángeles ha sido blanco de todo tipo de especulaciones. Fuera de la jurisdicción del Palacio, ha sido más fácil que alrededor de ellos se creen todo tipo de mitos y reportes, mientras ellos se encuentran enfocados a sus labores benéficas y alejados de las miradas. Es por esto que ahora una gran estrella de Hollywood ha tenido que desmentir los rumores que la unían en amistad con los Duques de Sussex. Liza Minnelli ha enviado un mensaje en el que no solo niega una amistad, sino que apunta a que ni siquiera ha tenido oportunidad de conocer a Harry y a Meghan.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El Príncipe Harry comparte en una carta sus temores sobre el futuro de Archie

Meghan Markle ha mandado a las alumnas de su antiguo colegio

Fue a través de su cuenta de Facebook que, tras enterarse que una publicación reportaba que ella se había acercado a la pareja durante la cuarentena, Liza decidió poner punto final a las especulaciones. “Mientras les deseo lo mejor, nunca he conocido al Príncipe Harry y a Meghan. Cualquier reporte que diga lo contrario es un completo invento”, se dio el tiempo de escribir la estrella de 74 años. Este rumor comenzó cuando The Sun reportó que la protagonista de Cabaret estaba ayudando al Duque a ‘encontrar su lugar’ en Los Ángeles. De acuerdo a la publicación, Liza había decidido acercarse a la pareja, pues había sido cercana a la Princesa Diana en el pasado. Y aunque hay imágenes de la actriz y de la madre del Príncipe juntas, no se sabe qué tan profundo fue su acercamiento en aquel momento.

VER GALERÍA

El libro que puede terminar con la teoría del 'Megxit' al dibujar a un Harry 'muy infeliz'

Éste es solo uno de los rumores que han surgido desde que Harry y Meghan dejaran su residencia momentánea en Vancouver Island, en Canadá, para mudarse a Los Ángeles, en donde se están quedando en la residencia de Tyler Perry. Sobre esta situación, Oprah también se vio obligada a negar que ella se había encargado de contactarles con Perry. Fue a través de su mejor amiga, Gayle King -quien también estuvo en el baby shower de Meghan- que se dio a conocer que Oprah no tuvo nada que ver con esta organización como se había comentado.

“Oprah no organizó eso. Harry y Meghan conocen gente. Tyler conoce gente. Oprah conoce gente, pero ella no hizo la conexión para que Harry y Meghan vivieran en casa de Tyler”, dijo Gayle a Entertainment Tonight con pleno conocimiento de causa.

VER GALERÍA