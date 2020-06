El Príncipe Andrés responde a los reportes de que se había negado a colaborar en la investigación contra Jeffrey Epstein

El Duque de York ha respondido a las acusaciones de que se había negado a cooperar con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la investigación que realizan en contra del fallecido financiero, Jeffrey Epstein. Hay que recordar que el año pasado, el Príncipe Andrés concedió una entrevista sobre su relación con el sujeto que murió en prisión, para después anunciar su retiro de la vida pública ante la polémica que lo había envuelto. Ahora ha sido a través del equipo legal del Príncipe Andrés, Blackfords, que se ha dado a conocer un largo comunicado en donde se reitera que el Príncipe de 60 años ha ofrecido su colaboración en tres ocasiones diferentes este año y que el DOJ (por sus siglas en inglés) requirió su apoyo por primera vez el 2 de enero pasado.

“En enero del 202, Blackfords LLP y sus abogados, Clare Montgomery QC y Stephen Ferguson, fueron comisionados para apoyar a Su Alteza Real, el Duque de York, en su deseo de proveer cooperación a las autoridades estadounidenses con respecto a las víctimas del fallecido Jeffrey Epstein, en caso de que dichas autoridades requirieran su asistencia. El grupo de trabajo es apoyado por Riverside Advisory en relaciones con medios. Hasta la fecha, hemos preferido no hacer una declaración pública sobre nuestras discusiones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Nuestro compromiso con la confidencialidad no solo es parte de la mejor práctica en el Reino Unido, sino también tiene como propósito respetar con compromiso de confidencialidad del DOJ, como está descrito en sus propias reglas que aplican a las discusiones con testigos potenciales”, comienza el extenso comunicado.

“Sin embargo, en vista de los engañosos comunicados de prensa, le debemos a nuestro cliente este comunicado aclaratorio. Como indican los registros públicos, el DOJ ha estado investigando activamente al señor Epstein y otros objetivos por más de 16 años, sin embargo, la primera vez que solicitaron la ayuda del Duque fue el 2 de enero del 2020. Importantemente, el DOJ nos indicó que el Duque no es y nunca ha sido un ‘objetivo’ en sus investigaciones criminales sobre Epstein y que buscaban su confidencialidad y cooperación voluntaria”.

“En el curso de estas discusiones pedimos al DOJ que confirmara que nuestra cooperación y cualquier arreglo de entrevista quedaría en la confidencialidad, de acuerdo con las reglas ordinarias que aplican a las cooperaciones voluntarias con el DOJ. Se nos dio una certera seguridad de que nuestras discusiones y proceso de entrevistas se mantendrían confidenciales”.

“El Duque de York ha, por lo menos en tres ocasiones este año, ofrecido su asistencia como testigo del DOJ. Desafortunadamente, el DOJ ha respondido a las dos primeras ofertas rompiendo sus propias reglas de confidencialidad y asegurando que el Duque ha ofrecido nula cooperación. Al hacer eso, tal vez están buscando publicidad en vez de aceptar la asistencia ofrecida”.

“El 27 de enero del 2020, el señor Geoffrey S Berman, el fiscal de Estados Unidos del Southern District de Nueva York, decidió hacer un comunicado público sobre el Duque. Esto llevó a reportes en los medios mundialmente de que había un ‘muro de silencio’ y de que había habido ‘nula cooperación’ por el Duque. Estas declaraciones son incorrectas y nunca se debieron haber hecho”.

“El 9 de marzo del 2020, el señor Berman hizo más declaraciones públicas, diciendo que el Duque había ‘cerrado completamente la puerta’ en la cooperación con la investigación de Estados Unidos y que estaban ‘considerando más opciones’. Una vez más, la primera declaración es incorrecta y nunca debió haber sido hecha”.

“Es una cuestión lamentable que el DOJ haya visto correcto el romper sus propias reglas de confidencialidad, cuando están diseñadas para animar la cooperación de los testigos. Más allá de nuestro cliente actuando por encima de la ley, como se ha insinuado en los comunicados de prensa de Estados Unidos, él ha sido tratado con un estándar menor que el que sería razonable para cualquier otro ciudadano. Más allá, esas mismas pérdidas de confidencialidad del DOJ le han dado a la prensa global, y por lo tanto a la audiencia global, una imagen completamente incorrecta de nuestras discusiones con ellos”.

“Cualquier búsqueda de una aplicación para mutua asistencia legal hubiera sido decepcionante, ya que el Duque de York no es el objetivo de la investigación del DOJ y ha repetido recientemente su disponibilidad de proveer una declaración como testigo. Se espera que esta tercera oferta no sea causa de la más reciente fuga (de información) sobre el Duque de York. No haremos ninguna otra declaración pública en este momento, ya que deseamos respetar las reglas de confidencialidad que tienen las normas de las leyes británicas y estadounidenses”.