Marta Luisa de Noruega revela cómo su relación con Durek Verrett le ha abierto los ojos sobre el racismo

Las movilizaciones que se han dado en Estados Unidos en contra del racismo, después de repetidos casos de brutalidad policíaca contra personas afroamericanas que llegaron a un cúmulo en el caso de George Floyd, han llamado la atención alrededor del mundo. Personalidades de todos los ámbitos han alzado la voz para manifestar su repudio contra la discriminación y en esta ocasión ha sido el turno de Marta Luisa de Noruega, quien desde hace un tiempo tiene una relación con Durek Verrett, un chamán afrodescendiente. Según ha explicado la Princesa, su relación con Durek ha sido una especie de ‘curso intensivo’ sobre la realidad que las personas negras viven día a día.

“Ser la novia de Durek me ha dado un curso intensivo de cómo la supremacía blanca actúa y la forma en la que consciente e inconscientemente he pensado y actuado hacia la gente negra. Cómo he tomado mis derechos por sentado, nunca fijándome de la manera correcta en lo que es el racismo, porque ha sido cómodo para mí el que el sistema esté de mi lado. No estoy orgullosa de eso, pero me he dado cuenta de que tengo que entender este profundamente arraigado sistema para poder ser capaz de ayudar a desmantelarlo. Yo como una persona blanca necesito madurar, educarme y ser mejor y pasar de estar en contra del racismo a ser anti-racista”, comenzó el escrito de la Princesa en su cuenta de Instagram.

“El racismo no es solo lo obvio (que yo pensé que era), de abiertamente discriminar, tratar mal o matar a gente negra, sobre lo que estar en contra es fácil y obvio. Está en los detalles (de lo que yo no tenía idea que existiera). Está en la forma que la gente se aleja de Durek. Cómo los amigos creen que miente sobre todo. Que es malo por ser amable. Las palabras que dicen discretamente haciendo perfectamente claro que no tiene un lugar natural en la mesa. Gente en posiciones de poder diciendo, ‘¿Cómo te atreves a pensar que voy a tocar tu mano’, cuando se acercaba a decir buenas noches (antes del Covid-19)”, continúa hablando en primera persona.

“La gente pensando que no es racista, pero sin conocer a nadie con un color de piel diferente que la suya, fuera de la gente con la que trabajan. Cómo es que se asume que Durek no es una buena persona que en verdad me ama, sino que me ha manipulado para amarme y me sigue manipulando en nuestra relación. Cómo me va a explotar financieramente. La prensa lo presenta como un mentiroso, violento y una amenaza para mi familia y para mí, compartiendo historias sin escrúpulos de su ex sin revisar los hechos, porque apoya el sistema de creencias que ya le han adjudicado. ¡Eso es racismo! Los dos hemos recibido amenazas de muerte por estar juntos y semanalmente nos han dicho que somos una vergüenza para nuestra gente y familias por elegir el uno al otro”, dice, haciendo referencia por primera vez a las muchas acusaciones que ha recibido su pareja.

“La realidad de todo es que amo cómo me hace espacio a mí como mujer, escucha mi sabiduría y está ahí para mí y mis niñas. Amo cómo comparte su sabiduría con el mundo, cómo inspira, provoca cambio y crece en nuestra relación. De hecho, es parte de mi gente pues es en parte noruego. Yo soy parte de él. Hasta ahora no había hablado abiertamente del racismo que he visto contra mi novio. Y ahora me doy cuenta de que eso es parte del problema. No he tomado acción como debería, pero eso se acaba hoy. Sé que el Chamán Durek y yo vamos a tomar acción entre nosotros y vamos a inspirar el cambio en otros como se necesita en el planeta…No me callaré más, Voy a aprender y crecer para ser una fuerte aliada”, finalizó.

