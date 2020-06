La dura pérdida de Sarah Ferguson en la pandemia

La pandemia no ha sido nada fácil, y a lo largo de las últimas semanas, Sarah Ferguson ha intentado ponerle la mejor cara y se ha mantenido en contacto con el público a través de distintas plataformas. Desgraciadamente, en esta ocasión ha compartido unas tristes noticias que la han inspirado a buscar una forma de ayudar. Conmovida, la Duquesa de York ha revelado que perdió a una amiga que tenía cáncer durante el aislamiento y que ante la situación, no pudo despedirse como hubiera querido. Fue durante una charla en el podcast Hear Me See Me, de Stewart Roberts, que Sarah quiso compartir este duro momento que ha enfrentado en circunstancias muy diferentes.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El emotivo mensaje de Sarah Ferguson a Beatriz de York en el que hubiera sido el día de su boda

El Príncipe Andrés reaparece junto a Sarah Ferguson tras su renuncia

Al ser cuestionada sobre cómo le ha afectado la cuarentena, Sarah habló de ese trago amargo: “Una de mis amigas más cercanas murió de cáncer, hace tres semanas, y no pude despedirme de ella, y pienso que hay mucha, mucha gente alrededor del mundo que no ha podido decirle adiós a sus seres queridos”. A pesar de que se trataba de una noticia muy difícil, la Duquesa decidió seguir en una nota más positiva, revelando que su nueva fundación Sarah’s Trust, quisiera ayudar a que la gente pueda despedirse de sus seres queridos durante la pandemia, recolectando fondos para permitir que amigos y familiares tengan la oportunidad de despedirse de una forma significativa.

VER GALERÍA

“Pienso que (es) algo en lo que va a trabajar Sarah’s Trust cuando acabe la cuarentena. (Vamos) a empezar a recaudar fondos para que la gente nos escriba y les podamos ayudar a pagar por funerales o pagar por un momento -memorial- en el que puedan despedirse de sus seres queridos”, contó.

¡Un apodo 'made in Hollywood'! Sarah Ferguson felicita a su yerno y desvela cómo le llama

A pesar de estos momentos, complicados, la Duquesa de York ha intentado ponerles buena cara. Apenas la semana pasada, tomó sus redes sociales para dedicar un mensaje a la Princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi, que tenían planeado llegar al altar el pasado 29 de mayo. “Te amo mi querida Beatriz. Me has dado más alegría de la que pudiera haber deseado. Estoy tan emocionada de celebrar tu amor y el de Edo cuando todos salgamos de esta cuarentena. Lo más importante es la salud y el amor, y hoy te los mando y a toda la otra gente que se está casando en estos tiempos…estoy tan orgullosa de todos ustedes”, escribió Sarah.

VER GALERÍA