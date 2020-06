La Princesa sigue trabajando El accesible y sustentable vestido de Victoria de Suecia La Princesa ha vuelto a confiar en H&M para un look en casa

La cuarentena ha permitido ver un lado diferente de las royals. A pesar de que estamos acostumbrados a verlas siempre en sus mejores galas con los más elegantes atuendos, el trabajar desde casa ha relajado los protocolos y hemos podido conocer el lado b de la realeza. Tal como ha sucedido con Kate Middleton o con Rania de Jordania, que han adaptado su guardarropa al home office, Victoria de Suecia se ha mostrado también en una versión más casual en estos días. Eso sí, tal como lo ha hecho en otras ocasiones, ha mantenido las reglas no escritas de muchos de sus looks, ropa sustentable y firmas locales que promocionan la moda sueca.

Con una estrecha relación con los dueños de la cadena de fast fashion H&M, no ha sorprendido que Victoria haya vuelto a elegir un vestido de la firma para su más reciente aparición. Ha sido a través de las redes sociales del palacio que hemos podido verla trabajando desde casa con este look. “Ayer por la tarde, la Princesa Heredera asistió a la reunión digital de alto nivel de la ONU, Sustainable Ocean Business y la Agenda 2030. En la reunión de alto nivel, se destaca el nuevo informe de la ONU que se centra, entre otras cosas, en cómo trabajarán las empresas pesqueras para lograr los objetivos de sostenibilidad global de la ONU y garantizar mares sustentables”, se lee junto a la imagen.

Ésta es una causa muy importante para los países nórdicos, por lo que no ha sorprendido que Victoria haya querido replicarla incluso en su look, tal como lo hizo hace dos años cuando llevó un look similar a la cumbre de WaterAid. Para esta ocasión, Victoria lució un vestido veraniego con un estampado inspirado en los mosaicos griegos con motivos marítimos. De mangas anchas y voluminosas con falda en corte midi, así como una pronunciada apertura en el cuello, este vestido tiene un precio de $2,999 pesos mexicanos.

La particularidad del diseño es que está hecho con telas 100% orgánicas, una promesa de la línea sustentable de la marca. Y es que al hablar de sostenibilidad, Victoria quiso poner el ejemplo partiendo de su propio guardarropa, algo que ha hecho ya en otras ocasiones. La compañía, además de trabajar, como en este caso con seda 100% orgánica, también busca crear piezas con material reciclado, como se ha visto en algunas otras de sus colecciones.

