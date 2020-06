Anuncian una buena noticia para el cumpleaños oficial de la Reina

Por primera vez en 68 años de reinado, se tuvieron que cancelar todas las celebraciones alrededor del cumpleaños de la Reina Isabel ante la pandemia. Es por esto que el pasado 21 de abril, celebró en privado su cumpleaños 94, en su cuarentena en el Castillo de Windsor, en donde se ha refugiado en estos duros momentos. Y aunque se ha cancelado su celebración pública, el Trooping the Colour, que cada año se lleva a cabo en junio, el Palacio de Buckingham ha anunciado que se tendrá un festejo diferente. “Habrá una pequeña, breve, ceremonia militar en el Castillo de Windsor para marcar el cumpleaños oficial de la Reina”, ha confirmado un vocero del Palacio a HELLO!.

Año con año, el Trooping the Colour es la celebración en la que se reúne la Familia Real al completo para celebrar a la Reina con su pueblo, por lo que su cancelación ha sido ampliamente lamentada. Pero si no se podrá poder tener el típico desfile militar con despliegue aéreo, el Palacio está preparando una versión mucho más discreta en Windsor. De acuerdo al Daily Mail, el desfile será comandado por el Teniente Coronel Henry Llewelyn-Usher que guiará a un pequeño contingente de miembros de las Welsh Guards, acompañados por un breve grupo de Bands of the Household Division. A las 11 am de 13 de junio se realizará el típico saludo a la Reina, pero esta vez, el despliegue se llevará a cabo sin público para no ir en contra de las medidas sanitarias impuestas.

Ésa será una semana especialmente agitada para la Reina, quien tres días antes celebrará de forma privada el cumpleaños 99 del Príncipe Felipe. No se sabe si el resto de los miembros de la familia aprovecharán que en Reino Unido han comenzado a relajarse algunas de las medidas más estrictas de contención para realizar el viaje hacia Windsor y poder celebrar estas dos importantes fechas con ellos. Se sabe que hasta el momento, cada familia se ha quedado resguardada en su propia casa de campo para poder seguir cumpliendo a distancia con sus compromisos, mientras que la Reina y el Duque de Edimburgo están acompañados por un equipo muy pequeño de personas.

Vale la pena explicar por qué la Reina celebra su cumpleaños en dos meses diferentes. Isabel II nació el 21 de abril de 1926, su cumpleaños real, pero apegada a la tradición que comenzó dos siglos antes de su nacimiento, los monarcas británicos tienen un cumpleaños público en junio para poder celebrarlo con toda su gente. Esto surgió porque el Rey George II nació en noviembre de 1748, al ser un mes muy frío para que la gente pudiera celebrar con él, se decidió instaurar un cumpleaños público en meses más cálidos para facilitar los desfiles

