Cuál era el miedo de Cressida Bonas al terminar su relación con el Príncipe Harry

Aunque siempre ha sido muy discreta con la relación que tuvo con el Príncipe Harry, de vez en vez, Cressida Bonas ha abierto su corazón para compartir algunas de las cosas que vivió en primera persona. Con una excelente relación con el Príncipe -tanto que fue una de las invitadas a su boda-, Cressida ha dado un giro a su vida y ha conseguido lo que era su más grande sueño, convertirse en actriz. Ahora, a punto de llegar al altar, con su boda en pausa a causa del coronavirus, la joven ha conversado sobre los grandes miedos que tuvo en algún momento de su vida.

“El temor a fallar, el temor al rechazo, el temor a no hacerlo bien, el temor a no ser perfecta…Pienso que eso me ha limitado en algunas situaciones de mi vida”, reveló Cressida en el Daily Telegraph, “Creo que me vuelto más segura y afortunadamente, he aprendido a no preocuparme mucho por las cosas pequeñas. Y pienso que definitivamente me ha dado un mayor sentir de propósito y un más fuerte sentido de lo que quiero y lo que no quiero”.

Tras su separación de Harry en el 2014, tras dos años de relación, la vida de Cressida dio un giro. Comenzó a modelar y llegó al escenario como siempre soñó. Su relación con el Príncipe quedó tan bien, que no faltó a verla en su debut teatral. Con los años ha ganado más experiencia en la actuación y este año estrenó la serie White House Farm, en donde se le ve luciendo completamente diferente a su habitual imagen.

Según la publicación británica, el mayor miedo de Cressida era convertirse en una It Girl tras su ruptura con el Príncipe. “Pienso que términos como ese son muy limitados. Pienso que trabajo, muy, muy duro, amo lo que hago y solo espero que este papel haya enseñado a la gente lo que puedo hacer y lo que me gustaría hacer en adelante y no ser encasillada de ninguna manera”, explicó en este mismo espacio.

Cressida se encuentra comprometida con Harry Wentworth-Stanley, pero ante la situación actual ha tenido que posponer su boda como ha sucedido en muchos casos esta primavera diferente. “Desgraciadamente, así es. No estamos muy seguros de qué vamos a hacer después, pero vamos a posponer la boda”, declaró sobre el cambio en su enlace.

