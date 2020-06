Reportes indican que la mujer detrás del polémico artículo sobre Kate sería cercana a la mejor amiga de Meghan

Los últimos meses los Duques de Cambridge se han entregado a manos llenas a su labor, intentando hacer su parte en medio de esta pandemia. Desgraciadamente, hubo quien quiso comentar al respecto y la semana pasada se publicó un polémico artículo que en un caso pocas veces visto, fue desmentido por el Palacio de Kensington. El escrito que apuntaba, entre muchas otras cosas a un cansancio de la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton-, fue calificado de inexacto y se sabe que la revista Tatler ha recibido ya una alerta legal por parte de los abogados del Palacio de Kensington. Ahora, en un nuevo giro, The Sun apunta a que la mujer detrás del artículo, es muy cercana a Vanessa Mulroney, la cuñada de Jessica Mulroney, mejor amiga de Meghan Markle.

El artículo fue escrito por Anna Pasternak, quien ante la polémica desatada ha dicho que confía en sus fuentes a la par de que la revista británica ha dicho que la alerta legal del Palacio no tiene bases. En The Sun se publica esta mañana sobre Pasternak: “Ella está muy bien conectada en Estados Unidos. Es amiga de Vanessa Mulroney, que trabajaba para Tatler y ahora vive en Canadá. Y la cuñada de Vanessa, Jessica, es la mejor amiga de Meghan. Es intrigante”, se lee en el tabloide británico.

A pesar de este comentario, no existe ninguna relación conocida entre la periodista y Meghan más allá de lo que se menciona en este nuevo artículo que seguramente será únicamente un capítulo más dentro de esta continua polémica. “Esta historia contiene un embrollo de inexactitudes y falsas malinterpretaciones que no fueron revisadas por el Palacio de Kensington antes de su publicación”, decía un vocero del Palacio de HELLO! tras la publicación del comentado artículo.

En el escrito se leía no solo sobre el cansancio de Kate, supuestamente por el trabajo extra que ha tenido que hacer tras la partida de los Sussex, sino que también se volvía a comentar aquella supuesta pelea entre Kate y Meghan previo a la boda de Harry, por la vestimenta de las damitas.

Ajenos a esta polémica, esta mañana, los Duques de Cambridge tomaron sus redes para enviar un sentido mensaje a los bomberos, paramédicos y policías de Australia por su ardua labor tras las dificultades que vivieron a principios de este año.

