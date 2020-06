¿Sabías que Kate compra los zapatos hasta en tres tallas diferentes?

Sin duda, tiene uno de los clósets más envidiados del mundo. El estilo de la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- es seguido y copiado por miles de personas por el mundo, incluso en momentos como éste, cuando recurre a versiones más sencillas de sus looks para trabajar desde casa. Es por esto que no sorprende que tenga uno que otro truquito para lucir siempre perfecta. Uno de ellos es sin duda el que sigue para poder estar cómoda en sus tacones sin importar el tiempo que tenga que pasar con ellos, y es que siempre compra sus zapatos en dos tallas diferentes.

Según cuenta HELLO!, Kate compra sus zapatos en 38, 38.5 y 39, algo que varía dependiendo la marca que esté usando. Hay que recordar que la Duquesa tiene un par de modelos en los que confía y suele repetirlos en diferentes colores y con distintas combinaciones. Por ejemplo, en el caso de sus tacones Georgia de Jimmy Choo y sus llamativas sandalias para alfombra roja modelo Vamp de la misma firma, son 38.5 (4.5 en nuestro país), mientras que sus zapatos de Rupert Anderson suelen ser talla 38 (4 en México).

Cuando se trata de L.K. Bennett, firma que la acompañaba, principalmente en sus primeros años en la Familia Real, Kate usa talla 39. Pero, ¿cómo toma la decisión? Hay que recordar que cada marca utiliza su propia horma, por lo que siempre se recomienda probarse los zapatos antes de comprarlos pues los números pueden variar de una a otra. En el caso de la Duquesa, todo indica que las tallas más grandes las compra en los zapatos de verano, por ejemplo las sandalias, pues no es extraño que en época de calor los pies se hinchen un poco.

La Duquesa de Cambridge no es la única que recurre a esta técnica para estar cómoda en sus apariciones públicas. Se cree que Meghan ha llegado a usar zapatos una talla completa más grande que su número para estar cómoda con ciertos modelos. Esto se comenzó a especular al ver fotografías de la Duquesa de Sussex en distintos eventos en las que sus zapatos suelen tener un espacio significativamente grande con respecto a sus pies. Esta técnica no siempre es tan funcional, por lo que vale la pena probar los zapatos antes de comprarlos más grandes, para que no te vayan a lastimar.

Por supuesto, lo más recomendable siempre es probar los zapatos de cada firma y cada modelo, y como lo hace Kate, más allá de dejarte llevar por la talla, guiarte por el número que te venga más cómodo.

