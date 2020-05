William revela por primera vez lo que hubo detrás del festejo futbolero de George

Las imágenes del Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, con sus dos hijos mayores en el partido de Aston Villa contra el Norwich City en octubre pasado, encantaron al mundo. En ellas quedaba documentado, cómo el Príncipe compartía por primera vez con su hijo mayor su pasión por el futbol y cómo el pequeñito ha heredado la afición de William por el Aston Villa, a pesar de no ser un equipo especialmente popular. Si la mera presencia de la familia en el palco llamaba la atención, las francas celebraciones de George en cada anotación de su equipo, que ganó 5-1, no podrían haber sido más encantadoras. Mucho se llegó a decir que William había llamado la atención de su primogénito, pues se encontraban en el palco del equipo rival, algo de lo que el Príncipe William ha hablado por primera vez.

En el documental de la BBC, Football, Prince William and Our Mental Health, el Príncipe hizo referencia a aquel momento, explicando que había “disfrutado de un buen fin de semana de futbol”, durante una reunión de la Football Association, la English Football League y la Premier League en el Palacio de Kensington. Uno de los presentes comentó sobre la celebración de los Cambridge por el triunfo del Aston Villa, a lo que William respondió: “Yo no estaba celebrando, ese era el problema, estaba ahí sentado con los fans del equipo local. George celebró por mí”.

Esto ha confirmado la especulación de los usuarios de Twitter, que apuntaban a que el Duque había pedido calma a su hijo cuando el Aston Villa anotó un cuarto gol, pues parecía que se encontraban sentados en el palco local del estadio Norwich Carrow Road.

Al parecer, el Príncipe William ha cumplido su sueño de asistir a partidos de futbol con su hijo, algo que reveló cuando George era apenas un bebé. En aquel momento dejó claro que tenía que pedir la aprobación de su esposa, quien al parecer ha estado más que encantada con esto, llevando a George y Charlotte al partido. Y todo apunta a que el primogénito de los Cambridge ha heredado el gusto por el futbol de su papá, pues no solo ha posado orgulloso con la platera de su selección, sino que también se le ha visto jugando con su hermanita, quien según William, es muy buena para eso de las cascaritas.

