Como pocas veces, el Palacio de Kensington ha desmentido los rumores alrededor de Kate

Aunque no suele hacerlo, el Palacio de Kensington ha publicado una respuesta ante el reporte de la revista Tatler en su más reciente portada. Y es que a pesar de que el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, han estado enfocados en su trabajo a distancia y al cuidado de sus hijos desde su residencia de Anmer Hall, han querido hacer referencia a lo que se publico en dicha revista británica y que ha provocado una serie de notas sobre Kate alrededor del mundo. El comentado artículo sugiere que la Duquesa se encuentra ‘atrapada y exhausta’ por el aumento en su carga de trabajo tras la partida del Príncipe Harry y Meghan Markle.

Fue así como un vocero de la pareja dijo a HELLO! Online: “Esta historia contiene un embrollo de inexactitudes y reinterpretaciones falsas que no fueron revisadas por el Palacio de Kensington previo a su publicación”. Según el artículo, ante la partida de los Sussex, los royals se han tenido que hacer cargo de las consecuencias de su decisión de dejar sus puestos. Además, echando más fuego a la hoguera, se apunta a que el distanciamiento entre Kate y Meghan se dio previo a la boda de los Sussex en el 2018, al haber un desencuentro sobre la vestimenta de las damitas de la boda. Según esta publicación, la pelea se dio porque la Duquesa de Cambridge quería seguir el protocolo, con las niñas llevando medias, mientras que Meghan no estaba de acuerdo.

Siempre ajenos a la controversia, William y Kate se encuentran enfocados en su labor desde su residencia en Norfolk, Anmer Hall. Tal como se esperaba, con la Reina en cuarentena en el Castillo de Windsor, y después de que el Príncipe Carlos se recuperara de COVID-19 en su residencia de Sandringham, los Cambridge han tomado más responsabilidades y se han dejado ver involucrados con todo tipo de proyectos.

Por supuesto, esto no ha evitado que estén a cargo de la educación en casa de sus hijos, algo que han confesado ha sido todo un reto. Kate ha comentado simpáticamente sobre la estamina que tienen sus niños y la cantidad de actividades que tiene que organizar al día para poder mantenerlos entretenidos. Por su parte, William ha contado el reto que se ha convertido la hora de la cena, pero también ha profundizado en cómo Kate le ha ayudado en su faceta de padre de familia.

