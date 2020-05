Nueve años después, nos venimos enterando de este detalle de la boda de William y Kate

Hace poco más de nueve años se llevó a cabo una boda real digna de un cuento de hadas. Después de un largo romance, el Príncipe William le juraba amor eterno a Kate Middleton en la Westminster Abbey. Desde entonces, se han convertido en los Duques de Cambridge y han formado una hermosa familia con tres hijos. En las últimas semanas se ha podido conocer más de su vida de puertas adentro, viviendo la cuarentena en Anmer Hall, desde donde no han dejado de lado sus actividades. Pero en medio de estas nuevas acciones, el Príncipe Carlos ha revelado un detalle hasta ahora conocido de su boda.

El heredero al trono fue entrevistado por Alan Titchmarsh en Classic FM, donde compartió su debilidad por la música clásica y su gran conocimiento sobre ella, llevándolo, incluso a aportar su granito de arena en la boda de William y Kate. “Me encanta organizar algunas, espero, interesantes piezas de música para ocasiones en específico…particularmente para bodas, si la gente así lo desea. Sé que mi hijo mayor fue muy comprensivo y estaba perfectamente feliz conmigo sugiriéndole algunas piezas para su boda. Espero que esto le haya dado algún placer a algunas personas, pero es verdaderamente divertido tener orquestas para las grandes ocasiones como esa, y ¿por qué no? Sugerir algunas piezas ocasionalmente. No sé, lo disfruto”, reveló el Príncipe sobre su colaboración en la selección musical de aquel especial día.

Pero, ¿qué música eligió el Príncipe para una ocasión tan importante? Pues si eres muy curioso, te contamos que su selección fue tan buena que hasta existe una playlist en Spotify con todas las piezas que se tocaron el día de la boda real. No te sorprenderá saber que algunas de las canciones elegidas fueron las mismas que se tocaron en el servicio de unión del Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall en el 2005.

Además de compartir estos detalles, el Príncipe Carlos habló de la cercana relación que siempre lo unió a su abuela, la Reina Madre, quien le inculcó el amor por la música. “Mi abuela tocaba un poco de música, así que ahí escuchaba algo. Pero sospecho que la primera vez en la que realmente me volví consciente de ella fue cuando mi abuela, la Reina Isabel, me llevó a Covent Garden cuando tenía siete años, creo. Debió haber sido en 1956, a ver al Ballet Bolshoi. Era su primera visita al Reino Unido y nunca se me olvidó esa increíble ocasión. Me inspiró completamente”, finalizó.

