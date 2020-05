Sarah Ferguson ha revelado en dónde pasa la cuarentena Beatriz de York y si está con su prometido

La Princesa Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi deberían estar preparándose para llegar al altar, pero ante la contingencia sanitaria, su enlace programado para el 29 de mayo, tuvo que ser pospuesto indefinidamente. Ante esto, poco se ha sabido de los novios en los últimos días. Mientras Edo ha estado muy activo en redes sociales compartiendo comentarios en los perfiles del círculo de la Familia Real como Eugenia de York y James Middleton, además de anunciar por este medio que se estaba mudando de su departamento; de Beatriz solo se ha sabido a través de un video que compartió con una organización a la que apoya. Hasta ahora, que Sarah Ferguson, madre de la Princesa, ha revelado en dónde se encuentra su hija y si su prometido está con ella.

Ha sido durante una charla en el podcast del ganador de X Factor, Darlton Harris, City Island, que Sarah contó que ha aprovechado la cuarentena para pasar el tiempo con su hija Eugenia. La menor de las hermanas York está pasando el asilamiento con sus padres en Royal Lodge en Windsor, propiedad del Príncipe Andrés, acompañada de su esposo, Jack Brooksbank.

“Durante este período de cuarentena me ha encantado pasar más tiempo con Eugenia y Jack. Mi hija se casó con Jack en, oh por Dios, ¿fue en octubre pasado? No, ¡fue el octubre anterior! Y, por supuesto, como se casaron se fueron a vivir a otro lugar. Así que no la había visto mucho, y ahora ha sido una absoluta alegría el pasar verdadero tiempo de calidad con ella”, contó emocionada, “Por primera vez en 30 años horneé panque de limón con ella”.

Fue después de esto que abordó el tema de su hija mayor: “Es triste para mí que Beatriz, ella se iba a casar la próxima semana, pero ellos pospusieron la boda. Edo y Beatriz han estado viviendo con su futura suegra, que es encantadora. Una gran amiga mía. Pero estoy extrañando a mi otra hija, pero es como todos los demás, somos una familia más como la de cualquier otro”.

A pesar de que se llegó a pensar que la Princesa se encontraba en el Palacio de St. James, donde vive, y que tal vez Edo estaba con ella; la realidad es que los enamorados se encuentran en la casa de Nikki Shale -mamá del italiano- en Chipping Norton.

