¿Cuál es la dieta de Kate a lo largo del día?

Desde muy joven, la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- ha apostado por una vida saludable. Amante del deporte desde sus años de estudiante, no es de sorprender que tenga una esbelta figura que es producto de un régimen deportivo, pero también de una alimentación muy cuidadosa. En estos días, se le ha visto conectarse con el mundo a través de la cocina de su casa en Anmer Hall, desde donde ha pasado el tiempo cocinando con sus niños en medio de las horas de escuela en casa. Y aunque parece que todos en casa comen muy nutritivo, a lo largo de su relación con el Príncipe William se ha sabido que la pareja se da sus gustitos de vez en vez y que tienen una fuerte debilidad por el sushi, que suele ser protagonista de sus noches de cita. Pero, ¿qué come Kate para mantener la figura que tanto ha dado de qué hablar?

El desayuno

Se dice que la mamá de tres es amante de los smoothies por la mañana. De acuerdo con Mail Online, la Duquesa toma uno que combina kale, espirulina, matcha, espinaca, romano, cilantro y para darle un toque de acides, moras azules. Cuando este smoothie verde no es suficiente, se cuenta que Kate puede comer un bowl de avena, algo muy práctico y rápido para poder irse a dejar a los niños a la escuela, algo que la Duquesa hace siempre que no tiene un compromiso oficial que se interponga.

La hora de la comida

La Duquesa no es vegetariana pero según han reportado a lo largo de los años, no suele comer carne. Durante su gira oficial de Kate y William por India, el Chef Taghu Deora estuvo a cargo de hacer el menú que los Duques disfrutaron durante su estancia en el Palacio del Taj Mahal, reveló que les sirvió una comida de kebabs de vegetales con curry de lentejas. “Todo fue vegetariano porque me dijeron que eso es lo que prefieren”, reveló durante aquella visita.

Con esto en mente, no es de sorprender que el sushi sea su debilidad. Cuando visitó Japan House en Londres, platicando con el chef japones Akira, el Príncipe William reveló mientras comía un sashimi de salmón: “Muy impresionante. Muchas gracias. Mi esposa y yo amamos el sushi. Tenemos que venir para comer cuando no haya nadie más”. En el 2014, los tabloides británicos apuntaban que Kate también disfruta las ensaladas de melón, el tabule, ceviche y gazpacho, todas comidas frescas y nutritivas.

La cena

En Reino Unido, como en algunos otros países, la comida fuerte del día se da en la noche. Se dice que Kate come lo que la mayoría de los británicos, asados, pasta y curries. A lo largo de los años, la Duquesa ha revelado que le gustan las comidas picantes y es fanática del curry. Curiosamente, durante su viaje a India reveló que ella es mucho mejor con la comida picante que el Príncipe William.

