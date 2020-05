Por qué el Príncipe George se puso celoso de la Princesa Charlotte

La aparición de esta mañana de la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, en el programa británico This Morning para presentar su nueva iniciativa, fue una oportunidad perfecta para que fuera cuestionada sobre cómo llevan la cuarentena en casa. Además, la orgullosa mamá de tres tuvo la oportunidad de platicar sobre las divertidas anécdotas que se han vivido en Anmer Hall, sobre todo después de que hemos tenido algunos vistazos a través de las imágenes por los cumpleaños del Príncipe Louis y la Princesa Charlotte. Y si el más pequeño de la casa es quien se ha destacado por las travesuras, el Príncipe George ha tenido su momento de celos cuando de su hermana menor se trata. ¿Qué ha pasado?

La razón no podría ser más tierna, pues todo ha surgido de la comparación entre lo que ambos tienen que hacer durante sus clases en línea. “George se molesta mucho porque solo quiere hacer los proyectos de Charlotte. Los sándwiches en forma de araña son mucho más geniales que el trabajo de literatura”, contó la feliz mamá. Y es que si bien, George y Charlotte atienden al mismo colegio, Thomas’s Battersea, la diferencia en los grados hace que el trabajo del hermanito mayor sea bastante más complicado.

Ya antes Kate había revelado que como millones de mamás en el mundo estaba adaptándose a las clases a distancia por la cuarentena, pero también desde aquella ocasión aceptaba que más que los mayores, el verdadero reto en casa ha sido el Príncipe Louis. En esta ocasión lo ha vuelto a dejar al descubierto al ser cuestionada sobre las tiernas imágenes en las que el pequeñito participó en una sesión artística para las fotografías por su segundo cumpleaños.

“Debí haber tomado una foto de cómo me veía yo también. Afortunadamente, eso no fue documentado, pero estaba…me veía tal como Louis al final de esas”, dijo divertida y resignada Kate. Hay que recordar que en una primera entrega se veía a un tierno Louis pintando con sus manitas un homenaje a los servicios médicos en arcoíris, pero se anticipaba que algo pasaría en una fotografía en la que el pequeño se acercaba las manos a la cara. Al otro día, de forma muy divertida, el Palacio entregó un comparativo expectativa vs. realidad, con Louis con la carita completamente pintada de pintura.

