El Príncipe William permite que las ambulancias aéreas se estacionen en el Palacio de Kensington

El Príncipe William ha dado permiso a las ambulancias aéreas de usar su jardín privado en el Palacio de Kensington para estacionarse y cargar combustible durante la pandemia. Ésta es solo una de las medidas de ayuda que tanto el Duque como la Duquesa de Cambridge han emprendido a lo largo de esta crisis sanitaria. Ya sea con sus continuas videollamadas a distintas personas trabajando en estos momentos complicados, o hasta el adorable gesto de la Princesa Charlotte entregando despensas a las personas mayores entre sus vecinos, los Cambridge han decidido entregarse por completo a esta causa. Ahora será Perks Field, que habitualmente es usado por los residentes del Palacio, así como para aterrizar los helicópteros de la Familia Real, el lugar en el que las ambulancias podrán recargar combustible.

Se piensa que el acuerdo fue cerrado por el Príncipe William, quien trabajó como piloto de emergencia para posteriormente convertirse en patrón de la London’s Air Ambulance Charity. Esta medida no es poca cosa, pues así se ahorrarán viajes de por lo menos 45 millas a la base de combustible más cercana que se encuentra en Watford. Así se busca reducir el tiempo crítico en situaciones de emergencia en un momento como éste en el que las situaciones de vida o muerte se han vuelto inevitables.

De momento, los Cambridge no se encuentran en su residencia habitual, el apartamento 1A en el Palacio de Kensington. La familia se encuentra al completo pasando la cuarentena en Anmer Hall, su casa de campo en Norfolk, en donde suelen pasar su tiempo cuando no tienen compromisos públicos y los pequeños no tienen que ir al colegio.

La relación del Duque con la organización de ambulancias aéreas se hizo más estrecha después de que William trabajara para la East Anglian Air Ambulance durante dos años. El Príncipe tuvo que dejar su puesto al momento de tomar más responsabilidades en su puesto oficial, pero eso no terminó con su estrecha relación. Cuando el Príncipe recibió este patronato, se dio a conocer a través de un comunicado: “Su Alteza Real ha visto de primera mano el impacto que los primeros en responder pueden tener en la vida de los pacientes de lesiones críticas. Como patrón de la London’s Air Ambulance Charity, el Duque continuará apoyando a aquellos que trabajan en la primera línea y resaltará el trabajo vital de la caridad al apoyar a la rápida respuesta en incidentes de London’s Air Ambulance y su aporte para el tratamiento médico de salvaguardar vidas”.

