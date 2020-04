El proyecto secreto de Harry queda al descubierto tras tres años

Un proyecto que fue impulsado por el Príncipe Harry hace tres años, está viendo la luz. Se trata de una iniciativa de salud mental para los hombres y mujeres del ejército. Con 10 años de servicio activo, el Príncipe ha mantenido una estrecha relación con las fuerzas armadas de su país -de las que tuvo que despedirse al dejar su posición en la Familia Real-, por lo que no ha sorprendido que haya hablado con mucha emoción sobre HeadFIT, una nueva plataforma digital que proveerá de herramientas para manejar el estrés de la vida diaria a los militares que así lo necesiten. Desde Los Ángeles, donde ha estado colaborando como voluntario y ha estado en contacto a través de un par de videos, el Príncipe participó en el lanzamiento de esta nueva plataforma.

“HeadFIT ha estado en construcción casi tres años y estoy extremadamente agradecido con todos los que han estado en este camino con nosotros. Todos los que han trabajado en ella, para crear lo que tenemos hoy, deben estar increíblemente orgullosos y emocionados por el impacto que va a tener”, dijo a través de un video, medio que se ha adoptado en esta época en la que las interacciones físicas se encuentran limitadas por la cuarentena. El clip fue publicado en el sitio de la iniciativa.

El Príncipe continuó hablando sobre la importancia de este proyecto: “Desde hace mucho he creído que la comunidad militar debe llevar la batuta para el resto de la sociedad. Por mucho tiempo hemos estado esperando a que surjan problemas y reaccionar a ellos. HeadFIT es un acercamiento proactivo a la salud mental, concentrándose en nuestro propio potencial de mejorar nuestro desarrollo, usando métodos probados en la ciencia del deporte”.

“Esto es sobre optimizarnos a nosotros mismos. Esto es sobre ser el mejor tú que puedas ser. Esto es sobre ganar una ventaja, ya sea enfrentando al oponente o superando una situación retadora. Esto es sobre construir resiliencia que se equiparará con la de algunos de los atletas más importantes del mundo y prepararte para el estrés cotidiano. El ser HeadFIT es estar en el mejor punto de tu rendimiento”, continuó Harry.

Esta plataforma se desarrolló en colaboración de la campaña Heads Together de The Royal Foundation -que en aquel momento, hace tres años, todavía era de los Duques de Cambridge y el Príncipe Harry, antes del matrimonio del sexto en la línea de sucesión y de que dejara su posición oficial en la familia-, así como el Ministro de la Defensa y el King’s College of London, bajo el consejo clínico de la Dra. Vanessa Moulton.

